Hernán Barcos se olvidó de Alianza Lima y mandó contundente mensaje a Sporting Cristal

Hernán Barcos ya tuvo sus primera palabras como jugador de Sporting Cristal y se olvidó por completo de Alianza Lima.

Sporting Cristal está intentando reconstruirse para el Torneo Clausura, olvidándose de pelear por la baja y buscar pelear por el título nacional. Es por eso que viene realizando fichajes interesantes para poder estar siempre arriba. En este caso un goleador es algo que les estaba haciendo falta hace tiempo.

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En este caso Hernán Barcos ya está fichado como la gran figura para el segundo tramo del año. Pero el delantero tuvo que dejar atrás su pasado en Alianza Lima para pensar en su nuevo equipo. Es así como en un video demostró que ahora es un jugador celeste de corazón.

“Contento de estar acá, Fuerza Cristal“, fueron las palabras del ‘Pirata’ en el video subido por el club en sus redes sociales. Demostrando que ahora es un jugador ‘celeste’ y que busca cumplir con un nuevo objetivo que no va a ser nada fácil de conseguir.

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Los buenos números de Hernán Barcos

Con 42 años de edad Hernán Barcos ha dejado en claro que es un jugador que tiene mucho que entregar. Es uno de los mejores jugadores que hay en el frente de ataque y esto lo demostró en FC Cajamarca. Club que pelea por no descender, pero que tuvo al argentino nacionalizado peruano como su gran figura.

Hablamos que en 17 partidos el veterano delantero consiguió anotar 9 goles, aparte dio 3 asistencias y todo esto en 1265 minutos en cancha. Números bastante buenos teniendo en cuenta la situación del club en el que se encontraba.

¡Nuestra Ciudad Deportiva te recibe para que des lo mejor de ti!



Hernán Barcos empezó a ponerse a punto para defender nuestros colores. 🩵#SaludBarcos#FuerzaCristal pic.twitter.com/r9XOHRdWMM — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 10, 2026

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¿Podrá Hernán Barcos salvar a Sporting Cristal?

Hoy Sporting Cristal se encuentra a solo 3 puntos de la zona de descenso, por lo que es importante que comience a ganar partidos. Lo primero que tiene que hacer el conjunto ‘celeste’ es lograr olvidarse de pelear abajo y comenzar a pelear en la parte de arriba.

Acá Hernán Barcos va a ser vital que sea un líder, que pueda complementarse con otros jugadores para que consiga sacar el equipo adelante. Yoshimar Yotún va a ser importante en este caso, pues es un jugador que sin duda alguna sabe lo que es Sporting Cristal y junto al ‘Pirata’ podrían ser los que manejen el grupo de forma sana.

Datos Claves

Hernán Barcos fichó como nuevo delantero de Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

fichó como nuevo delantero de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. 9 goles y 3 asistencias sumó Hernán Barcos en 17 partidos con FC Cajamarca.

sumó Hernán Barcos en 17 partidos con FC Cajamarca. Sporting Cristal se encuentra a solo 3 puntos de la zona de descenso.