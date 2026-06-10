Entre la polémica y la expectativa, Hernán Barcos habló sobre Sporting Cristal y su pasado en Alianza Lima.

La presentación de Hernán Barcos como nuevo jugador de Sporting Cristal estuvo marcada por las preguntas sobre su pasado en Alianza Lima y una frase que durante años acompañó su imagen: que en Lima solo jugaría para el cuadro blanquiazul.

Publicidad

Lejos de esquivar el tema, el experimentado delantero de 42 años asumió su responsabilidad por aquellas declaraciones y explicó que entiende las reacciones que ha generado su llegada al conjunto celeste para disputar el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

Hernán Barcos reconoció que sus palabras del pasado hoy vuelven a ponerse sobre la mesa, aunque dejó en claro que las circunstancias cambiaron con el paso del tiempo. Además, sostuvo que no tiene inconvenientes en hacerse cargo de lo que dijo cuando defendía los colores de Alianza Lima.

El atacante llega a Sporting Cristal luego de marcar 9 goles en el Torneo Apertura 2026 y convertirse en uno de los fichajes más comentados del mercado peruano, tanto por su edad como por el fuerte vínculo que construyó con la institución victoriana.

Publicidad

Hernán Barcos durante su primer día en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

“De Alianza me sacaron”, la frase que encendió la polémica

Durante su presentación oficial, Barcos abordó directamente la controversia: “A veces uno es preso de sus palabras y trato de no decir cosas que no voy a cumplir. Sé lo que dije y me hago cargo, pero eso no significa nada más”, manifestó el delantero cuando fue consultado sobre su decisión de jugar en Sporting Cristal.

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó fue cuando explicó cómo terminó su etapa en Alianza Lima: “De Alianza me sacaron, yo no me fui porque quise. Lo que pasó ya quedó atrás. La historia que construí en Alianza Lima ya está escrita”. Finalmente, también reveló cómo se produjo el acuerdo con los celestes: “Cuando me llamaron por primera vez nos pusimos de acuerdo en cinco minutos. Hablamos el mismo idioma, no solo en el fútbol, sino también en los valores que tiene la institución”.

Publicidad

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Sporting Cristal?

Hernán Barcos fichó por Sporting Cristal hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Hernán Barcos fue presentado oficialmente como nuevo delantero de Sporting Cristal para el Clausura 2026.

Publicidad

El futbolista argentino de 42 años anotó 9 goles durante el Torneo Apertura 2026.