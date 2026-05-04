Esto le dijo Christian Cueva al árbitro para ser expulsado ante Universitario

Universitario de Deportes logró un triunfo importante frente a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura de laLiga 1 2026. Sin embargo, el partido quedó marcado por una acción desde los primeros minutos de juego.

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A apenas iniciado el encuentro, Christian Cueva vio la tarjeta roja y dejó en shock a todos. Una expulsión temprana siempre genera sorpresa y cambia por completo el desarrollo del juego.

¿Qué le dijo Christian Cueva al árbitro para ser expulsado?

En ese contexto, durante la emisión del programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta brindó detalles preliminares sobre lo ocurrido. Como se sabe, la expulsión de Christian Cueva se produjo tras un supuesto insulto al árbitro, aunque la información que se maneja ahora apunta a una versión distinta.

Según lo señalado por Peralta, ‘Aladino’ habría llamado “mediocre” a Jordi Espinoza, mientras que la segunda tarjeta amarilla se habría mostrado por un contacto físico contra el juez. No obstante, el comunicador precisó que estos detalles aún deben ser confirmados en el informe oficial.

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“La primera amarilla se la habrían sacado porque Cueva le dijo que era mediocre y, después, lo que argumentarían desde el entorno arbitral en Trujillo es que Cueva pecha, tiene contacto físico con Jordi Espinoza, lo que valió para que Espinoza le saque la segunda amarilla”, explicó Peralta.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo no vi desde mi posición, pero desde la transmisión no hay una imagen clara. Sí me dijeron, esto falta corroborar con el informe arbitral, que Jordi Espinoza dice que no lo mentaron a la madre, no lo insultó en ningún momento ni lo denigró, solo lo calificó, y la segunda amarilla es por el supuesto contacto físico”.

Christian Cueva buscó a Jordi Espinoza al término del partido

Posterior a ello, el comunicador también dio a conocer que, una vez terminado el encuentro, Christian Cueva habría intentado acercarse al árbitro. “Después, tengo entendido que Cueva buscó a Espinoza para decirle que sea correcto en lo que sucedió, porque eso no pasó”.

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DATOS CLAVES

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del primer tiempo ante Universitario de Deportes.

El árbitro Jordi Espinoza amonestó al volante por calificarlo presuntamente como un juez “mediocre”.

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