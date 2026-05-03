Christian Cueva encaró al árbitro y fue expulsado en menos de 3 minutos de juego en Universitario vs Juan Pablo II

Christian Cueva volvió a quedar en el centro de la polémica. El mediocampista de Juan Pablo II fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas durante el duelo ante Universitario: la primera por una falta y la segunda por sus airados reclamos al árbitro Jordi Espinoza.

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De esta manera, el equipo de Chongoyape se quedó con un hombre menos cuando apenas transcurrían los primeros minutos del partido.

¿Qué pasó con Christian Cueva?

El Estadio Mansiche quedó en silencio en menos de tres minutos cuando el exmundialista vio una inesperada doble amarilla. Las cámaras de L1 MAX mostraron cómo el árbitro lo amonestó primero por una falta sobre Santamaría y luego le enseñó la segunda tarjeta tras sus reclamos, decretando así su expulsión.

Esta situación provocó un tumulto alrededor del árbitro, donde Cueva incluso tuvo que ser sujetado por compañeros y rivales. ‘Aladino’ dejó el campo visiblemente molesto tras la expulsión.

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🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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Christian Cueva reveló qué le dijo al árbitro

Sin embargo, no guardó silencio. Al ver al reportero Gustavo Peralta a ras de campo, aprovechó para dar su versión y aseguró que solo le hizo un reclamo al árbitro, acusando a Espinoza de querer ser el protagonista del partido.

“Esto es vergonzoso. Lo único que le dije es por qué no me cobró la falta allá, eso le dije. ¿Por qué viene acá a querer ser el protagonista siempre? No es la primera vez con él, ya van tres veces. ¿Y después los jugadores somos responsables de todo?”, expresó en primera instancia el ’10’.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Le dije: “¿vas a ser siempre así?”, porque cada vez que uno le pide algo, el hombre quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere, y nosotros siempre somos los perjudicados. En otro lado no pasa esto“.

DATOS CLAVES

Christian Cueva fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en menos de tres minutos.

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El árbitro Jordi Espinoza sancionó al volante por una falta y posteriores reclamos en el Estadio Mansiche.