El triunfo de Universitario de Deportes ante Juan Pablo II en Trujillo dejó a Edison Flores como el gran protagonista tras anotar dos goles clave. Sin embargo, el “Orejas” no solo hizo noticia por su desempeño en el área, sino por sus sorpresivas declaraciones sobre la disciplina en el campo y su respaldo a Christian Cueva.

Publicidad

Al ser consultado sobre las tensiones con los jueces y las tarjetas rojas que suelen aparecer en momentos críticos, Flores fue muy honesto. El volante reconoció que la adrenalina del juego puede nublar el juicio de cualquier futbolista profesional frente a la autoridad arbitral.

La confesión de Flores sobre el temperamento en la cancha

Edison Flores explicó que las reacciones impulsivas contra los árbitros son producto directo de la “calentura del partido”. Admitió que, aunque es responsabilidad de cada jugador mantener el autocontrol, la intensidad de la competencia hace que sea una tarea complicada de cumplir en cada minuto.

“En algunos momentos quizás uno se va contra el árbitro, es cuestión de cada uno controlarte”, señaló con madurez. Estas palabras sirvieron de preámbulo para referirse a la situación de Cueva, evitando cualquier tipo de reproche público por su reciente expulsión.

Publicidad

El inesperado respaldo hacia Christian Cueva

Lo que más llamó la atención de la prensa fue el tono de admiración y protección que Flores utilizó para referirse a “Aladino”. A pesar del incidente de la tarjeta roja, el atacante crema prefirió priorizar el talento y la importancia del jugador para el país.

Flores cerró su intervención asegurando que Christian Cueva sigue siendo un referente fundamental para el balompié local. “Christian es un gran jugador para nosotros y para todo el Perú”, sentenció, dejando claro que el respeto hacia su colega permanece intacto por encima de cualquier error disciplinario.

“Esto se define a final de año. Es mi cuarto partido consecutivo, me estoy encontrando de a poco”



Edison Flores, jugador de Universitario



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/cE8sXwUW1G — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 3, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE