¿Se complica Universitario? Juan Pablo II protestó y espera respuestas de la Liga 1 tras expulsión de Christian Cueva

Universitario de Deportes logró un triunfo muy importante el día de hoy frente a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche de Trujillo. Al margen del buen nivel de los merengues y de que golearon 4-1 en condición de visita, la expulsión de Christian Cueva en apenas tres minutos de juego cambió radicalmente las estrategias y por ende es que desde el equipo norteño protestaron para esperar respuestas.

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🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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Resulta que Christian Cueva fue amonestado por tarjeta amarilla y tras una presunta agresión verbal es que finalmente el árbitro Jordi Espinoza decidió echarlo del partido entre Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes. Siendo una acción bastante polémica hasta ahora, el entrenador y un referente de los locales no se quedaron callados para pedir explicaciones hacia la Liga 1.

“Estoy caliente. No sé si mañana tomaré mate en Argentina o entrenaré en Chongoyape. Hablaré con dirigentes. Nunca me pasó esto, repito: que me hagan goles siempre y me expulsen jugadores de manera consecutiva. Ustedes dicen que nos ayudan, es todo lo contrario“; declaró Marcelo Zuleta, entrenador de Juan Pablo II, en conferencia de prensa luego de ser goleados 4-1 en Trujillo.

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🗣 Martelo Zuleta, DT de Juan Pablo II: "Llevo tres partidos donde nos expulsan a alguien antes de los 25 minutos. Se cayó toda la idea con la expulsión de Christian (Cueva)".



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En esta línea, el estratega de Juan Pablo II se mantuvo en la idea de no saber qué le deparará el futuro en la institución y para muchos podría ser una especie de advertencia sobre una posible salida. “En tres partidos me expulsaron jugadores, eso me preocupa al igual que nos marquen goles siempre. No me pasó nunca eso. Estoy muy caliente, no podría decir que pase a partir de mañana“.

La explicación de Paolo Fuentes sobre la durísima derrota ante Universitario

Paolo Fuentes, defensor central de Juan Pablo II, habló luego del partido frente a Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo y confesó que la expulsión de Christian Cueva los complicó en demasía. Además, aseguró que estando muy cerca de la acción polémica del primer tiempo no atendió ningún tipo de insulto o palabra de grueso calibre, así que se mostró muy frustrado.

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“Nosotros veníamos con la intención de sumar los tres puntos. Siento que por una decisión arbitral se nos termina cambiando todo el rumbo del partido. Nos termina perjudicando el trabajo de la semana, pero esto es fútbol. Lo único que puedo decir es que estoy cerca de Cueva y no escucho que le falte el respeto. Son decisiones arbitrales. Habrá escuchado algo que tal vez yo no, no lo sé, pero siento que cambió todo el rumbo del partido”; comentó Paolo Fuentes.

𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗝𝗨𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗜𝗜

"𝗟𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗨𝗟𝗦𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜Ó 𝗘𝗟 𝗥𝗨𝗠𝗕𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢"

🏟️𝗝𝗨𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗜𝗜 𝟭-𝟰 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢- 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝟭𝟯🇵🇪

📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗜𝗚𝗔𝟭𝗠𝗔𝗫📺 pic.twitter.com/CPLc4H1KO2 — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) May 3, 2026

DATOS CLAVES

Marcelo Zuleta se mostró visiblemente afectado y dejó en duda su continuidad. Criticó la frecuencia de las expulsiones en su contra y rechazó irónicamente las teorías de que su club recibe “ayudas” externas.

se mostró visiblemente afectado y dejó en duda su continuidad. Criticó la frecuencia de las expulsiones en su contra y rechazó irónicamente las teorías de que su club recibe “ayudas” externas. Paolo Fuentes afirmó haber estado cerca de “Aladino” en el momento de la polémica y aseguró no haber escuchado ningún insulto hacia el árbitro, calificando la decisión como un perjuicio directo al trabajo de la semana.

afirmó haber estado cerca de “Aladino” en el momento de la polémica y aseguró hacia el árbitro, calificando la decisión como un perjuicio directo al trabajo de la semana. Juan Pablo II acumula tres partidos consecutivos con expulsados, lo que ha generado un clima de inestabilidad que podría derivar en la salida del comando técnico en las próximas horas.