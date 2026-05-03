¡Volvió el ‘Orejas’! Edison Flores anotó un doblete ante Juan Pablo II en el Estadio Mansiche de Trujillo

Universitario de Deportes enfrenta a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche de Trujillo y en menos de media hora juego lo empezó a ganar gracias a Edison Flores. El atacante merengue volvió a aparecer como en sus mejores momentos y anotó un doblete que por ahora le da un triunfo muy importante a los suyos cuando claramente necesitan a como de lugar los tres puntos.

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Cuando corría el minuto 23 del partido, Edison Flores recibió un pase por parte de Andy Polo en área de Juan Pablo II y definió como un verdadero crack. Acomodándose para la zurda, puso el balón en el ángulo del arco defendido por Matías Vega e hizo explotar a todas las tribunas del Estadio Mansiche de Trujillo que están colmadas de hinchas merengues.

Al poco tiempo, a los 24′ para ser más exactos, volvió a aparecer Edison Flores para simplemente empujar el balón en área chica de Juan Pablo II al aprovechar una nueva asistencia de Andy Polo. Es así que Universitario de Deportes empezó ganando el partido en la ciudad de Trujillo y a esta altura todo parece indicar que tienen la victoria en el bolsillo gracias al nivel colectivo que están mostrando.

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Universitario supo aprovechar un descontrol total de Juan Pablo II

Antes de que se abriera el marcador en el Estadio Mansiche de Trujillo en el duelo entre Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes, vimos cómo una acción en particular cambió drásticamente las planificaciones del equipo. A los 3′ se dio la expulsión de Christian Cueva al presuntamente haber tenido palabras de alto calibre hacia el árbitro Jordi Espinoza, quien no dudó en echarlo de la cancha.

El trámite se paralizó por un buen momento y finalmente no hubo marcha atrás ya que Juan Pablo II se quedó con 10 jugadores en el amanecer del encuentro. A raíz de dicho escenario es que el equipo merengue supo aprovechar y capitalizar al máximo la ventaja numérica gracias al doblete de Edison Flores. Es más, a los 30′ fue Miguel Silveira quien puso el 0-3 y así terminó el primer tiempo.

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🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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Las alineaciones titulares del duelo entre Juan Pablo II vs. Universitario

Juan Pablo II | Matías Vega; Jorge Toledo, Arón Sánchez, Paolo Fuentes, Fabio Agurto; Jack Durán, Erinson Ramírez, Christian Cueva, Martín Alaniz; Cristhian Tizón y Maximiliano Juambeltz. DT: Marcelo Zuleta.

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Carabalí, Miguel Silveira; Héctor Fertoli, Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Araujo

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