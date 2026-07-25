FBC Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Torneo Clausura vía L1 Max

Sporting Cristal visita a FBC Melgar en el Torneo Clausura. El partido se disputará en Arequipa desde las 8 de la noche.

Por la fecha número dos del Torneo Clausura, FBC Melgar recibe la visita de Sporting Cristal. Partido que se disputará en el Estadio de UNSA en Arequipa desde las 20:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de L1 Max como en todos los juegos de la Liga 1.

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Por parte del ‘dominó’ viene de ganar su primer partido de este certamen en el ‘Clásico del Sur’. Los arequipeños vencieron por 3-1 a Cienciano que no pudo hacer nada para evitar la derrota.

En el Rímac las cosas no fueron tan diferentes, con un cuadro ‘celeste’ que logró vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso. Por lo tanto, ambos llegan de igual forma a este duelo que va a ser bastante parejo de inicio a final.

Sigue el Minuto a Minuto del FBC Melgar vs Sporting Cristal

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Alineaciones del FBC Melgar vs Sporting Cristal

Alineación de FBC Melgar: Cabezudo; Lazo, Escobar, González, Cabanillas; Minda, Tandazo; Bodacahar, Quagliata, Vidales; Cuesta.