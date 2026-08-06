¿Rumbo a Coquimbo Unido? La postura de Universitario sobre la posible salida de Jairo Concha

El nombre de Jairo Concha es tendencia frente a la posibilidad de emigrar al extranjero, específicamente al fútbol chileno. Desde Universitario tomaron una decisión y sorprende a los hinchas.

Universitario de Deportes se encuentra en la víspera de su aniversario número 102 de historia institucional y a la vez se prepara para el clásico frente a Sporting Cristal. Dicho esto, hay otra novedad muy importante en la interna del equipo merengue que tiene ver con el futuro de un Jairo Concha que durante las últimas horas ha sido vinculado con la posibilidad de llegar a Coquimbo Unido.

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Fuente: Universitario.

Jairo Concha, de muy buenos rendimientos en el pasado reciente y que hoy en día representa cierta irregularidad con Universitario de Deportes, tiene la intención de emigrar muy pronto al extranjero y así también lo entiende el entorno más cercano del futbolista. Eso sí, desde la directiva merengue son conscientes de este escenario y por ello es que tomaron una decisión del caso.

En esta ocasión, fue el periodista Gustavo Peralta quien manifestó que justamente el club apoyará la petición del volante y que a la vez no existe ningún contacto ni nada por el estilo con la directiva del equipo chileno. “En la ‘U’ no le van a cortar las alas si apareciera una posibilidad de ir al extranjero. Su agencia está trabajando. No hay nada de Coquimbo Unido para aclarar eso”.

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🎙️ @Gustavo_p4 te cuenta la situación sobre la renovación de Jairo Concha en Universitario 🤔



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La posibilidad de que Jairo Concha pueda renovar pronto con Universitario

Además de la más reciente información sobre la posibilidad de que Universitario de Deportes esté dispuesto a negociar por el traspaso de Jairo Concha, también se ha podido conocer que desde la interna del club merengue pretenden una extensión de contrato ante cualquier novedad. El actual acuerdo es hasta diciembre de este año 2026, así que en el papel habría premura al respecto.

“La ‘U’ le ha hecho saber a él y su agente las condiciones para extender el vínculo, pero tengo entendido que en la ‘U’ saben bien que el deseo de Jairo Concha es jugar en el extranjero. Todavía no ha llegado nada. Sé que la agencia le ha hecho saber a la ‘U’ que están en una búsqueda por saber si es que pueden conseguir algo en el extranjero”; detallaron en la última edición de ‘Linkeados‘.

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¿Jairo Concha será titular en el clásico entre Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

Yendo al aspecto netamente futbolístico, Universitario de Deportes se prepara para recibir a Sporting Cristal el viernes 7 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Todavía no se sabe con exactitud cuál será el equipo titular de los merengues ni tampoco de la inclusión de Jairo Concha en el mismo. Lo único conocido al día de hoy es que Héctor Cúper trabajó con el sistema 3-5-2 y que recién en la charla técnica definirá la alineación para enfrentar a los celestes.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Cúper el once lo va a definir en la charla, pero lo que trabajó mucho fue el sistema táctico 3-5-2"



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