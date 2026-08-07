Por qué no juega Piero Quispe en Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Piero Quispe no estará presente el día de hoy en el Estadio Monumental. Las razones sorprenden a los hinchas y descúbrelas a continuación.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se alistan para jugar el día de hoy en el Estadio Monumental. Por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, todo está preparado para disfrutar de una edición del clásico moderno que ahora sorprende demasía por las ausencias del equipo merengue. El nombre de Piero Quispe es tendencia ya que no podrá ser ni siquiera una opción de recambio.

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Recordemos que Piero Quispe regresó a Universitario de Deportes para este segundo semestre de la temporada 2026 y cualquiera pensaría que estaría en las canchas en el menor tiempo posible. Lo concreto es que todavía no se muestra al 100% en el aspecto físico y por ende es que viene poniéndose a punto en los entrenamientos del día a día, lo cual lo tiene fuera de los planes del entrenador.

Fuente: Universitario.

Héctor Cúper optó por no convocarlo para el duelo de esta noche entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal y seguramente estará presente en la tribuna preferencial del Estadio Monumental. Por ahora, Piero Quispe no forma parte de las planificaciones del comando técnico y deberá trabajar más para ganarse un lugar en un mediocampo crema que requiere de mejorías.

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Alineaciones confirmadas de Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Gabriel Santana y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (08/08)

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¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

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