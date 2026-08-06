Pese a estar en proceso de recuperación, Christian Cueva declaró a favor de reaparecer frente a Alianza Lima y manifestó una salvedad. Descubre qué dijo exactamente hoy en conferencia de prensa.

Sport Boys se prepara para conseguir una nueva victoria en el Torneo Clausura 2026 y ahora tendrán al frente a un candidato al título. Así es, Alianza Lima será el rival de turno el sábado 8 de agosto y por ende son conscientes que deberán mostrar sus mejores armas. En base a ello es que el día de hoy habló Christian Cueva, quien al parecer tiene todas las intenciones de reaparecer ante los íntimos.

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Fuente: Sport Boys.

Recordemos que Christian Cueva se lesionó el pasado 10 de julio en el duelo ante Comerciantes FC por la Copa Caliente de la Liga 2026. La información hablaba de un desgarro de segundo grado en el músculo semimembroso derecho y que lo ha tenido en recuperación desde entonces. En horas de la mañana se refirió a su recuperación y aseguró estar bien con una salvedad.

“Yo estoy bien. Primero ando recuperándome y la decisión que juegue o no la tiene el entrenador, obviamente, que es Carlos Desio. Después, para nosotros lo más importante es estar siempre atentos a lo que significa Sport Boys”; declaró Christian Cueva el día de hoy en conferencia de prensa y con lo cual queda clarísimo que la decisión de incluirlo en el partido dependerá del entrenador.

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Christian responde a su presencia en el Sport Boys vs. Alianza Lima: “Depende del ‘profe’”.



🎥: Olenka Valencia pic.twitter.com/ahjx612ePL — Diario El Diez (@eldiezperu) August 6, 2026

En cuanto a la relevancia que representa este clásico, el popular ‘Aladino‘ comentó lo siguiente: “Nosotros tenemos que seguir por esa línea que vinimos. Todos los muchachos están mostrando un gran juego colectivo. Después, lógicamente que hay un partido de dos grandes. Uno es Alianza y otro Boys, pero mi cabeza en estos momentos está enfocada en lo que es Sport Boys“.

¿Cómo llegan Sport Boys y Alianza Lima al partido por el Torneo Clausura 2026?

Sport Boys empezó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026 y tienen 6 puntos sumados hasta el momento. Los rosados perdieron 1-0 ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas, luego vencieron 2-0 a ADT en el Callao y se impusieron 1-0 frente a Atlético Grau en Piura. Es así que los liderados por Carlos Desio podrían apuntar al liderato del campeonato si ganan el fin de semana.

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Por otro lado, Alianza Lima es uno de los punteros del torneo al tener 7 puntos en la tabla de posiciones luego de derrotar 2-1 a Sport Huancayo en Matute, empatar 2-2 contra Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo y finalmente derrotar 3-1 a Alianza Atlético jugando de locales. Ahora se viene el clásico ante Sport Boys y la victoria es imperativa si pretenden seguir en lo más alto.

Fuente: Composición BOLAVIP.

DATOS CLAVES

Christian Cueva afirmó estar recuperado y listo para jugar con Sport Boys .

afirmó estar recuperado y listo para jugar con . La presencia de Christian Cueva ante Alianza Lima dependerá del técnico Carlos Desio .

ante dependerá del técnico . Sport Boys y Alianza Lima jugarán el sábado 8 de agosto por el Torneo Clausura 2026.