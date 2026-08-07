¡Con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún! Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2026: resumen y goles

Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron en el Estadio Monumental y el marcador quedó igualado. Es un resultado que no beneficia a ninguno de los equipos por lo que pretenden en este Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal midieron fuerzas en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro en donde ambos equipos necesitaban la victoria de forma obligatoria para acomodarse mejor en la tabla de posiciones, vivimos un duelo muy parejo en varios sentidos que finalmente derivó en la repartición de puntos que no deja contento a nadie.

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En cuanto al trámite del encuentro, desde un inicio vimos las intenciones de ambos equipos y existió paridad en varios pasajes. La falta de eficacia y contundencia fue determinante para que no existan mayores diferencias , aunque fue Universitario de Deportes quien se mostró un poco más intenso en algunas llegadas. Dicho esto, el primer tiempo terminó empatado sin goles.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, Universitario de Deportes encontró la ventaja a los 72′ gracias a un buen gol por parte de Gianluca Lapadula y a los 82′ apareció Yoshimar Yotún para decretar el empate definitivo vía penal. Es así que el marcador no se movió y vimos un empate 1-1 en el Estadio Monumental, resultado que ninguno de los equipos anhelaba.

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Revive el minuto a minuto del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal

Todos los detalles del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal

DATOS CLAVES

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumenta l.

y empataron 1-1 en el l. Gianluca Lapadula adelantó a Universitario con un gol a los 72 minutos.

adelantó a con un gol a los 72 minutos. Yoshimar Yotún anotó el empate definitivo de penal para Sporting Cristal a los 82′.