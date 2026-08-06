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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el triunfo de Alianza Atlético ante Cienciano

Alianza Atlético derrotó 1-0 a Cienciano en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Ahora veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

Alianza Atlético vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Atlético vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026.

Hoy empezó la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 con un buen encuentro disputado en el Estadio Campeones del 36 ubicado en la ciudad de Sullana. Así es, Alianza Atlético enfrentó a Cienciano y consiguió un valioso triunfo que ahora movió las posiciones de la tabla del campeonato, sobre todo cuando el equipo imperial tenía chances de quedarse en la parte más alta de la clasificación.

En cuanto al trámite del partido de esta tarde, Alianza Atlético fue quien tomó la iniciativa de las acciones y rápidamente buscó marcar la diferencia en el marcador. Por otro, Cienciano también mostró lo suyo y no fue tan efectivo en sus aproximaciones. Recién a los 61′ apareció Jairo Molina para anotar el único gol del encuentro con el que los locales sumaron un verdadero triunfazo.

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Cienciano tuvo en Matías Succar la oportunidad del empate en prácticamente la última jugada del partido, pero no pudo concretar la chance y los imperiales se fueron de la ciudad de Sullana con las manos vacías. A pesar de llegar a esta jornada con gran nivel luego de vencer a Universitario de Deportes en el Cusco, fue Alianza Atlético quien logró imponerse y movió la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

#EquipoPuntosPJGEPGFGCDG
1Alianza Lima73210743
2FBC Melgar73210523
3Cusco FC63201945
4Sport Huancayo63201523
5Sporting Cristal63201422
6Sport Boys63201312
7Deportivo Garcilaso63201321
8Los Chankas63201550
9Universitario63201440
10Alianza Atlético6420268-2
11Juan Pablo II43111440
12Deportivo Moquegua33030220
13Atlético Grau3310234-1
14Cienciano3410336-3
15Comerciantes Unidos2302167-1
16FC Cajamarca1301236-3
17UTC1301227-5
18ADT0300315-4

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

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Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio Campeones del 36

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo vs. Los Chankas | 13:00 | Estadio IPD Huancayo de Huancayo
  • Comerciantes Unidos vs. Cusco FC | 15:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • Universitario vs. Sporting Cristal | 20:00 | Estadio Monumental

Sábado 8 de agosto

  • UTC vs. ADT | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón
  • Juan Pablo II vs. Atlético Grau | 15:30 | Estadio Juan Pablo II
  • Sport Boys vs. Alianza Lima | 20:00 | Estadio Nacional

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • FBC Melgar vs. FC Cajamarca | 20:30 | Estadio Monumental de la UNSA

DATOS CLAVES

  • Alianza Atlético venció 1-0 a Cienciano en la fecha 4 del Torneo Clausura.
  • Jairo Molina anotó a los 61 minutos el gol del triunfo en Sullana.
  • Matías Succar falló la oportunidad del empate para Cienciano en la última jugada.
Renato Pérez
Renato Pérez
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