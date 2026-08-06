Por qué Rodri eligió Barcelona sobre Real Madrid: las 3 razones deportivas detrás de la decisión

Rodri reveló en una conversación con directivos del Real Madrid los motivos que llevaron a la elección de Barcelona. Conoce los detalles del acuerdo con Manchester City.

Rodri eligió al FC Barcelona por sobre Real Madrid. En un giro inesperado de lo que parecía ser un fichaje importante para los ‘Merengues’, el reciente Balón de Oro del Mundial 2026 eligió al Barça para continuar su carrera. Se espera que el acuerdo con el Manchester City se cierre en las próximas horas.

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Al Real Madrid se le escapó el gran deseo que tuvieron en este mercado de fichajes. Con Rodri tenían casi todo definido, pero siempre faltó la última autorización de parte del propio jugador para cerrar el fichaje. Fue así como apareció el Barcelona y terminó por inclinar la balanza a su favor.

El destacado mediocentro español decidió terminar su vínculo con el Manchester City a falta de un año para la finalización de su contrato. Dejaría a los ‘Citizens’ tras casi 300 partidos en el club y 14 títulos, incluida la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes de 2023.

Rodri explicó por qué eligió al Barcelona

Según un artículo del diario AS, Rodri explicó personalmente a los directivos del Real Madrid los motivos por los que eligió aceptar la propuesta del FC Barcelona por sobre la de hecha por los ‘Merengues’. Hay una cuestión de feeling con algunos futbolistas ‘culés’ y hasta una intervención del propio Pep Guardiola.

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Pep Guardiola, en su paso por Manchester City (Getty Images).

Rodri dio tres motivos al Real Madrid sobre su elección por Barcelona: en primer lugar, el estilo de juego, el cual se acopla más a su gusto futbolístico, la herencia de Pep Guardiola es otro motivo (no se descarta que haya tenido una conversación al respecto) y la última razón tiene que ver con una mayor afinidad con sus nuevos compañeros, con los cuales ha tenido una relación durante sus convivencias en la Selección de España.

De acuerdo al citado medio, en el Madrid aceptaron los motivos que expuso el volante de 30 años y le han deseado buena suerte. No hubo “drama” por esto, sino que entendieron perfectamente su elección. Jose Mourinho estuvo al tanto en todo momento de lo sucedido y ha dicho a la directiva que podrá arreglarse con lo que tiene en el plantel para el mediocampo.

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Los detalles del acuerdo entre Rodri y FC Barcelona

Rodri y FC Barcelona ya tienen arreglado su contrato y se espera el acuerdo con el Manchester City. Según apuntó el mencionado medio, el conjunto catalán pagará una cifra alrededor de 60 millones de euros a los ‘Citizens’.

En tanto, el vínculo del volante con el Barça será por los próximos cuatro años. Durante esa etapa, cobrará una cifra cercana a los 30 millones de euros brutos por temporada.

DATOS CLAVE

Rodri eligió al FC Barcelona tras acordar 60 millones de euros de traspaso.

tras acordar de traspaso. Vínculo por cuatro años cobrando casi 30 millones de euros brutos por temporada.

cobrando casi brutos por temporada. 14 títulos conquistados en el Manchester City tras disputar casi 300 partidos oficiales.