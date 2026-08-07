Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental será testigo de una verdadera fiesta que desde la previa viene celebrándose junto a todos los hinchas al coincidir con el 102 aniversario del club merengue. A continuación, revisa todos los detalles de los horarios establecidos y los canales de transmisión.
En cuanto a como llegan los equipos al gran clásico de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes viene de perder 2-0 ante Cienciano en el Cusco y dejando dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo. Por otro lado, Sporting Cristal está recuperando nivel y vencieron 2-0 a Juan Pablo II en condición de local y ahora buscarán malograr la fiesta de los cremas.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (08/08)
¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
Posibles alineaciones de Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
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Universitario | Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.
Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.
DATOS CLAVES
- Universitario y Sporting Cristal juegan hoy por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
- Universitario enfrentará a Sporting Cristal a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
- L1 MAX transmitirá el partido entre Universitario y Sporting Cristal en Perú.