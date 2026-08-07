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Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Universitario y Sporting Cristal se ven las caras esta noche en el Estadio Monumental. En la siguiente nota conoce cómo seguir este prometedor encuentro desde cualquier locación.

Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental será testigo de una verdadera fiesta que desde la previa viene celebrándose junto a todos los hinchas al coincidir con el 102 aniversario del club merengue. A continuación, revisa todos los detalles de los horarios establecidos y los canales de transmisión.

En cuanto a como llegan los equipos al gran clásico de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes viene de perder 2-0 ante Cienciano en el Cusco y dejando dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo. Por otro lado, Sporting Cristal está recuperando nivel y vencieron 2-0 a Juan Pablo II en condición de local y ahora buscarán malograr la fiesta de los cremas.

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¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

  • 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España (08/08)

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable

Posibles alineaciones de Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

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Universitario | Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

DATOS CLAVES

  • Universitario y Sporting Cristal juegan hoy por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
  • Universitario enfrentará a Sporting Cristal a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
  • L1 MAX transmitirá el partido entre Universitario y Sporting Cristal en Perú.
Renato Pérez
Renato Pérez
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