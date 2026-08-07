DT de Sport Boys reveló la debilidad que tiene Alianza Lima: “Pueden dolerle”

Carlos Desio habló en la previa del partido entre Sport Boys y Alianza Lima en el Callao. Elogió a dos jugadores del conjunto blanquiazul, pero apuntó qué punto puede aprovechar para el duelo.

Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, habló en la previa al partido ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Este sábado, los ‘Rosados’ reciben a los ‘Blanquiazules’ en duelo de equipos en buen momento.

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Sport Boys recibe a Alianza Lima en el Callao en un partido importante en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura. El ganador subirá a dicha posición de manera transitoria (FBC Melgar puede igualar a los ‘Íntimos’ o superar a los ‘Chalacos’). Por eso, para Carlos Desio no es un partido más y espera que pueda aprovechar las deficiencias del cuadro de Pablo Guede.

En este sentido, el DT de Sport Boys habló con Radio Exitosa donde dejó en claro que Alianza Lima tiene un punto débil que, posiblemente, buscarán aprovechar de cara a este partido. Además, reveló el tipo de juego que busca imponer el conjunto de La Victoria y quiénes son, para él, las figuras del equipo.

“Lo que hemos visto de Alianza es que le están metiendo goles porque siempre está buscando el arco contrario, y por ahí, esas transiciones pueden dolerle“, analizó Desio. De esta manera, se apunta que los ‘Rosados’ buscarán aprovechar los contraataques ante el dominio de balón que imponen los ‘Blanquiazules’, quienes suelen adelantar sus líneas para jugar en corto.

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“Alianza muestra una táctica con muchos jugadores en el medio campo, siempre buscan salir con dos centrales y ponen a Gaibor y Pavez de doble volante”, siguió con el análisis. Así, con esta táctica, el ataque debe tener buena movilidad y es así como sus dos figuras principales aprovechan para destacarse.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | En conversación con Exitosa, el entrenador de Sport Boys, Carlos Desio, indicó sobre su próximo rival, Alianza Lima, que es un equipo que recibe goles porque busca siempre el arco contrario y sufre en las transiciones. Agregó que Pablo Guede encontró… pic.twitter.com/dZUkTpPG5O — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

“Hoy en día Alianza tiene a los jugadores más diferentes que son Eryc Castillo y Jairo Vélez, que son dos futbolistas que han marcado una gran diferencia en el torneo. Uno por calidad y otro por potencia y definición“, expuso el entrenador con pasado en Cienciano.

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Hora, día y dónde ver Sport Boys vs. Alianza Lima

Sport Boys y Alianza Lima se verán las caras en el Estadio Miguel Grau del Callao este sábado 8 de agosto desde las 20:00 horas. El partido se puede ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play.

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