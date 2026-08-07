A horas de enfrentar a Universitario, el fichaje que buscaría Sporting Cristal para olvidar a Ureña

Luego de que la opción de Rodrigo Ureña quedó descartada, surge un nuevo nombre para Sporting Cristal en el puesto del '6', de acuerdo a Julio Peña.

Sporting Cristal juega este viernes 7 de agosto un partido clave por el Torneo Clausura 2026. Se enfrenta en el clásico a Universitario de Deportes en el Monumental de Ate. Si bien la mira del conjunto ‘celeste’ está en este duelo, lo cierto es que los directivos evalúan la opción de un ‘6’ para olvidar a Gustavo Cazonatti y a Rodrigo Ureña.

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Cazonatti se fue de Sporting Cristal a Mirassol, volviendo a su país por motivos personales. Se trató de una baja sensible para el plantel de Roberto Mosquera, que no tiene un reemplazo fijo en la posición, más allá de que han sido titulares Ian Wisdom, Martín Távara y Yoshimar Yotún en el medio.

Uno de los nombres que sonó para reemplazar a Cazonatti fue el chileno Rodrigo Ureña, ex Universitario, precisamente. Se trató de un futbolista que dejó un buen recuerdo en el fútbol peruano y que se lo vinculó por varios días con el elenco ‘cervecero’. Sin embargo, al final, Millonarios quiere conservar al mediocentro y aseguraron que no llegó ningún ofrecimiento formal por él, según reveló el periodista Gustavo Peralta.

Pablo Siles interesa en Sporting Cristal

Poco después de descartarse la opción de Ureña, suena otro nombre en el Rímac. Según reveló el periodista Julio Peña en el programa Fútbol Satélite, Sporting Cristal tendría como opción para ser su próximo ‘6’ al uruguayo Pablo Siles.

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“Entre las opciones que maneja Cristal para elegir el próximo 6, el uruguayo Pablo Siles es el que tendría la mayor posibilidad. Lo de Ureña está descartado”, aportó el mencionado periodista.

Pablo Siles, volante uruguayo, estaría entre los interesados por Sporting Cristal (X @BSCervecero).

Siles, actualmente, está en Montevideo City en el fútbol uruguayo. Tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que el conjunto ‘celeste’ debería negociar con el club para lograr su fichaje.

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¿Quién es Pablo Siles, el refuerzo que suena en Sporting Cristal?

Pablo Siles es un volante, que juega como ‘6’, de 29 años, nacido en Melo, Cerro Largo, en Uruguay. Su actual club es Montevideo City, pero tiene antecedentes jugando en el exterior. Es producto de las divisiones juveniles de Danubio, club en el que jugó 66 partidos y marcó un gol.

Luego de su etapa en ‘La Franja’, estuvo en Brasil entre 2021 y 2022. Jugó en Vitória, Athletico Paranaense y Cruzeiro, aunque nunca tuvo continuidad. Después de ello, volvió a Uruguay para ser parte de Liverpool y tuvo un paso fugaz por Huracán de Argentina. Está desde 2025 en Montevideo City.

DATOS CLAVE

Viernes 7 de agosto Sporting Cristal juega contra Universitario en el estadio Monumental.

Sporting Cristal juega contra Universitario en el estadio Monumental. Rodrigo Ureña fue descartado como fichaje de Sporting Cristal al quedarse en Millonarios.

fue descartado como fichaje de Sporting Cristal al quedarse en Millonarios. Pablo Siles es el volante de 29 años que busca fichar Sporting Cristal.