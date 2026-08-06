La primera publicación de Arsenal tras la renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid hasta 2032

El día de hoy se confirmó la renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid y desde Arsenal reaccionaron en redes sociales. Se terminó la novela y el astro brasileño seguirá en España por 6 años más.

Terminó la novela sobre el destino futbolístico de Vinicius Jr. Luego de varios indicios que lo colocaban fuera de Real Madrid y que desde Arsenal lo tentaban con una histórica oferta dentro de las pretensiones del equipo londinense, por fin se supo que el astro brasileño renovó con los merengues hasta el año 2032. Dicho esto, las redes sociales se convirtieron en tendencia durante estas horas.

Publicidad

Fuente: Real Madrid.

Es importante señalar que nunca se pudo conocer de una oferta concreta por parte de Arsenal, aunque se sabía de algunas conversaciones internas entre la directiva inglesa y la agencia de representación de Vinicius Jr. Finalmente, el acuerdo no llegó a darse y por ello es que desde los canales digitales de los campeones de la Premier League reaccionaron sin hablar del tema.

Al conocer oficialmente de la renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid hasta el 2032, Arsenal optó por enfocarse en sí mismo y no tuvo mejor idea que recordar los mejores goles anotados del club durante las últimas temporadas jugando de locales en el Emirates Stadium de Londres. Con protagonistas en el video como Jack Wilshere, Mezut Ozil y Mikel Arteta, el post ya tiene miles de reacciones.

Publicidad

Emirates Stadium scorchers ☄️



20 of the greatest goals scored at our home 📺 — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2026

La lista de refuerzos de Real Madrid para la temporada 2026/27

Además de la más reciente renovación de Vinicius Jr. y del regreso de José Mourinho como entrenador, Real Madrid viene armando una buena lista de refuerzos pensando en la temporada 2026/27. Hasta ahora, nombres como los de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Carlos Espí lideran una plantilla que pretende dar un importante salto de calidad.

Además, Yan Diomandé fue anunciado hace algunas horas proveniente de RB Leipzig y firmó con Real Madrid hasta el año 2033 luego de una muy buena actuación con Costa de Marfil durante el Mundial 2026. Es así que el equipo merengue espera tener una próxima temporada de ensueño, sobre todo cuando durante la última no fueron capaces de alcanzar los trofeos que anhelaban.

Publicidad

DATOS CLAVES