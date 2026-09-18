¡Fusiló al arquero! El golazo de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT

Marco Huamán la clavó con potencia para adelantar a Alianza Lima ante ADT en Matute. Segundo gol de la temporada para el lateral blanquiazul.

Marco Huamán anotó el gol del 1-0 para adelantar a Alianza Lima en el partido ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El lateral aprovechó un mal despeje para sacar un remate que fusiló al arquero Juan Valencia.

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Sobre el final del primer tiempo, cuando Alianza Lima no había tenido situaciones de gol, Marco Huamán aprovechó un flojo despeje de Jonatan Bauman. Agarró como venía el balón y la clavó de gran forma para el primer tanto del partido.

Fue un tanto para bajar tensiones tanto de los jugadores como del comando técnico encabezado por Pablo Guede. Es que no había sido una buena primera mitad del conjunto ‘íntimo’, pero se encontró con el gol para tranquilizar las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

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Para el lateral blanquiazul de 23 años, fue su segundo gol en esta temporada 2026. Su anterior gol había sido el 16 de mayo ante Cienciano en Cusco por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

La expulsión de Luis Pérez sobre el final del primer tiempo

Además del gol sobre el final del primer tiempo, hubo otra incidencia. Es que poco después del gran remate de Huamán para el 1-0, ADT se quedó con diez jugadores por la expulsión de Luis Pérez al tercer minuto de tiempo agregado.

Pérez le fue muy feo a Federico Girotti, prácticamente con los toperoles sobre la zona del tobillo del jugador. El árbitro Julio Quiroz le mostró automáticamente la tarjeta roja sin dudarlo. El VAR confirmó la decisión del juez.

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