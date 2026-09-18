Predicción Liga 1 2026: resultado exacto de Alianza Lima vs. ADT, según la IA

Alianza Lima recibe a ADT en Matute y gracias al poder de la tecnología podemos conocer cómo será el trámite del encuentro. Además, el resultado final ya fue declarado.

En el cierre de la jornada de viernes 18 de septiembre, Alianza Lima y ADT se enfrentan a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los análisis futbolísticos previos ya fueron declarados y muchos tienen a un gran favorito para quedarse con el triunfo, aunque ahora conoceremos cuál es el pronóstico oficial de la Inteligencia Artificial.

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Es importante tener en cuenta que ambos equipos necesitan la victoria de forma obligatoria. Alianza Lima no gana un partido desde hace tres jornadas y viene de perder el clásico ante Universitario de Deportes en Matute, mientras que ADT requiere de puntos para empezar a salir de la zona descenso y con el arribo de Víctor Rivera como entrenador es que existe una nueva experanza en la interna.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló que Alianza Lima logrará imponerse ante ADT y logrará una victoria de 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. A pesar de las falencias mostradas durante los últimos partidos, los blanquiazules evidencian mayor poder ofensivo a diferencia de los tarmeños que tendrán muy complicada la chance de generar peligro sobre el área rival.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Alianza Lima ante ADT

El sistema de Alianza Lima como local se basa en recuperaciones rápidas y verticalidad. Al jugar en su fortín, los íntimos adelantan sus líneas desde el pitazo inicial. La estadística muestra que anotan el 60% de sus goles como local en los primeros 35 minutos de partido, producto de someter a las defensas rivales a un asedio constante por las bandas.

como local se basa en recuperaciones rápidas y verticalidad. Al jugar en su fortín, los íntimos adelantan sus líneas desde el pitazo inicial. La estadística muestra que anotan el 60% de sus goles como local en los primeros 35 minutos de partido, producto de someter a las defensas rivales a un asedio constante por las bandas. ADT basa gran parte de su solidez defensiva en el despliegue físico que le otorga su aclimatación a los más de 3,000 metros de altitud de Tarma . Sin embargo, al bajar al llano limeño, los equipos de altura suelen perder agresividad en la marca y llegan tarde a las coberturas cuando el balón circula a un solo toque. El modelo proyecta que los visitantes sufrirán para contener las triangulaciones rápidas de los volantes aliancistas.

basa gran parte de su solidez defensiva en el despliegue físico que le otorga su aclimatación a los más de 3,000 metros de altitud de . Sin embargo, al bajar al llano limeño, los equipos de altura suelen perder agresividad en la marca y llegan tarde a las coberturas cuando el balón circula a un solo toque. El modelo proyecta que los visitantes sufrirán para contener las triangulaciones rápidas de los volantes aliancistas. En conclusión, veremos un partido en donde Alianza Lima tomará la iniciativa adueñándose de la pelota y encerrando a ADT en su propio campo. El equipo visitante resistirá apelando al orden defensivo, pero la intensidad constante, el uso inteligente de las bandas y la jerarquía individual del cuadro blanquiazul terminarán por quebrar el cerrojo. Un 2-0 sólido será el resultado natural de un trámite dominado de principio a fin por el local.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (sábado 19/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVES

2-0 para Alianza Lima es el pronóstico oficial de la Inteligencia Artificial .

es el pronóstico oficial de la . 18 de septiembre a las 20:00 juegan Alianza Lima y ADT en Matute .

juegan y en . 60% de los goles locales de Alianza Lima son en los primeros 35 minutos.