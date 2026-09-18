Alianza Lima vs. ADT: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Alianza Lima y ADT se enfrentan hoy viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto blanquiazul busca recuperarse tras la derrota en el clásico y los de Tarma buscan salir del fondo.
Los Íntimos, entrenado por Pablo Guede, no atraviesa un buen momento. Acumula cuatro partidos sin victorias, incluida la reciente derrota en el clásico ante Universitario por 2-1. Debido a estos malos resultados, está en mitad de tabla y está ubicado en el undécimo lugar con solo 13 puntos.
El Vendaval Celeste afronta una dura situación, ya que solo tiene 2 puntos en el Torneo Clausura 2026 y está en el último puesto. Todavía no ganó en este certamen. Por eso, inició un nuevo ciclo con Víctor Rivera como entrenador, aunque viene de perder en el debut por 3-0 ante FBC Melgar.
¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. ADT?
Alianza Lima vs. ADT, partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, que se juega este viernes 18 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 3:00 | España (sábado 19)
Pronósticos Alianza Lima vs ADT: los Blanquiazules quieren recuperar el terreno perdido en el Clausura 2026
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. ADT?
El partido entre Alianza Lima y ADT, que se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas:
- L1 MAX
- L1 Play
- Fanatiz
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
DATOS CLAVE
- Alianza Lima vs. ADT se enfrentan este viernes 18 de septiembre a las 20:00.
- Alianza Lima, con Pablo Guede, marcha undécimo con 13 puntos en la tabla.
- ADT ocupa el último puesto del Torneo Clausura 2026 con solo 2 puntos.