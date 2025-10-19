Garcilaso vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Torneo Clausura vía L1 Max

Por la fecha número 15 del Torneo Clausura 2025 se enfrentan Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal. Este encuentro se disputará el próximo domingo 19 de octubre desde las 17:30 horas de Perú. La transmisión se podrá disfrutar desde L1 Max y el minuto a minuto en Bolavip Perú completamente gratis.

Deportivo Garcilaso se encuentra en la lucha por los primeros lugares y no quieren que lo bajen de ahí. Con 21 puntos se ubica en la posición 5 del Clausura y busca sumar la mayor cantidad de unidades para intentar meterse en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por el lado de Sporting Cristal también está buscando ese mismo objetivo, pues en este momento está fuera de los cuatro primeros en el acumulado. Por lo que será un duelo candente entre estas dos escuadras que buscan seguir en la lucha por el torneo de clubes más importantes de Sudamérica.