Liga 1

Hernán Barcos definió el número que usará en FC Cajamarca y nadie puede creer el dorsal que eligió

El delantero Hernán Barcos empezó a definir su camino en FC Cajamarca y ya tomó la primera decisión fuerte.

Por Aldo Cadillo

Hernán Barcos en FC Cajamarca.
El delantero argentino Hernán Barcos ya entrena con el plantel tras concretarse su llegada a FC Cajamarca, club que apuesta fuerte por la experiencia del histórico atacante para la temporada 2026 de la Liga 1.

Apenas arribar, el exjugador de Alianza Lima definió un detalle simbólico, pero importante: usará el dorsal 9 durante toda la temporada 2026, número que históricamente identifica a los goleadores y referentes de área.

La elección no pasó desapercibida entre los hinchas de FC Cajamarca, quienes ven en Barcos al líder ofensivo del proyecto deportivo y al futbolista encargado de marcar la diferencia en los momentos clave del campeonato.

Barcos llega con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano, títulos en el fútbol peruano y una imagen consolidada como referente dentro y fuera del campo, algo que el club considera fundamental para su crecimiento institucional y competitivo.

Hernán Barcos y Pablo Míguez en FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

Hernán Barcos en FC Cajamarca

Hernán Barcos jugará en FC Cajamarca con 42 años pues firmó por toda la temporada 2026. Según se pudo conocer, luego se verá si el delantero se retira o si sigue en el fútbol profesional.

Con el ‘Pirata’ vistiendo la número 9, FC Cajamarca refuerza su ilusión de ser protagonista en la Liga 1 2026, confiando en que la jerarquía, los goles y el liderazgo del argentino marquen un antes y un después en su historia reciente.

Hernán Barcos en FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil dólares a sus 42 años, según el último reporte de noviembre del 20025 de Transfermarkt.

Datos claves

  • Hernán Barcos entrena con FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026.
  • El delantero utilizará el dorsal 9 durante toda la temporada 2026.
  • El atacante de 42 años firmó contrato por todo el año 2026.
Aldo Cadillo
Better Collective Logo