La Selección Peruana ya habría tomado una decisión casi definitiva sobre su próximo entrenador. Según informó el periodista Carlos Alberto Navarro, el elegido está definido en un 99.9% y se trata de un técnico argentino.

De acuerdo a la información revelada, el nuevo seleccionador será Gustavo Álvarez, estratega que tuvo un paso por el fútbol peruano dirigiendo a Sport Boys. Su conocimiento del medio local y del jugador peruano habría sido clave para inclinar la balanza a su favor.

Navarro aseguró que la Federación Peruana de Fútbol ya tomó la determinación y que solo restan detalles formales para que el anuncio sea oficial. En ese sentido, la elección responde a un perfil de entrenador que combine trabajo táctico, orden y capacidad para competir a corto plazo.

Gustavo Álvarez es un técnico con recorrido en Sudamérica y se caracteriza por equipos intensos, disciplinados y con una idea clara de juego. Durante su etapa en Sport Boys dejó una buena impresión pese a las limitaciones estructurales del club.

Los números de Gustavo Álvarez en el 2025

Gustavo Álvarez dirigió 53 partidos a la Universidad de Chile en la temporada 2025. En general sus estadísticas apuntan a 28 triunfos, 10 empates y 15 derrotas en 53 partidos disputados. Además, en general su equipo marcó 100 goles y solo recibió 54.

Álvarez asumirá el reto de reconstruir a la Selección Peruana en un momento clave, aunque muchos recuerdan la frase que dijo en diciembre tras su salida de la U. de Chile y posible vínculo con Perú: “Yo voy a descansar. No tengo ninguna oferta de trabajo y en esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico”, dijo en TNT Chile.

Gustavo Álvarez será nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez tiene 53 años, es técnico argentino y su último club fue la Universidad de Chile.

