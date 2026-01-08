Es tendencia:
Selección Peruana

Si bien dijo que no llegaría a Perú, al final será el nuevo técnico de la Selección Peruana

Se confirmó que la Selección Peruana ya eligió a su nuevo entrenador tras varios meses de espera: es argentino y conoce muy bien Perú.

Por Aldo Cadillo

La Selección Peruana ya habría tomado una decisión casi definitiva sobre su próximo entrenador. Según informó el periodista Carlos Alberto Navarro, el elegido está definido en un 99.9% y se trata de un técnico argentino.

De acuerdo a la información revelada, el nuevo seleccionador será Gustavo Álvarez, estratega que tuvo un paso por el fútbol peruano dirigiendo a Sport Boys. Su conocimiento del medio local y del jugador peruano habría sido clave para inclinar la balanza a su favor.

Navarro aseguró que la Federación Peruana de Fútbol ya tomó la determinación y que solo restan detalles formales para que el anuncio sea oficial. En ese sentido, la elección responde a un perfil de entrenador que combine trabajo táctico, orden y capacidad para competir a corto plazo.

Gustavo Álvarez es un técnico con recorrido en Sudamérica y se caracteriza por equipos intensos, disciplinados y con una idea clara de juego. Durante su etapa en Sport Boys dejó una buena impresión pese a las limitaciones estructurales del club.

Los números de Gustavo Álvarez en el 2025

Gustavo Álvarez dirigió 53 partidos a la Universidad de Chile en la temporada 2025. En general sus estadísticas apuntan a 28 triunfos, 10 empates y 15 derrotas en 53 partidos disputados. Además, en general su equipo marcó 100 goles y solo recibió 54.

Álvarez asumirá el reto de reconstruir a la Selección Peruana en un momento clave, aunque muchos recuerdan la frase que dijo en diciembre tras su salida de la U. de Chile y posible vínculo con Perú: “Yo voy a descansar. No tengo ninguna oferta de trabajo y en esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico”, dijo en TNT Chile.

Gustavo Álvarez será nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez tiene 53 años, es técnico argentino y su último club fue la Universidad de Chile.

Datos claves

  • Gustavo Álvarez sería el nuevo entrenador elegido para dirigir a la Selección Peruana.
  • Carlos Alberto Navarro informó que la decisión de la FPF está definida al 99.9%.
  • 28 triunfos en 53 partidos registró el estratega con Universidad de Chile durante 2025.
Aldo Cadillo
