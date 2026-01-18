Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Hernán Barcos, en su presentación con FC Cajamarca: “Con Alianza Lima, uno se desvincula de contrato, pero no de corazón”

El delantero argentino no se guardó nada y dejó sorpresiva frase sobre el cuadro 'blanquiazul'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Hernán Barcos dejó sorpresivo mensaje sobre Alianza Lima.
© Captura NativaHernán Barcos dejó sorpresivo mensaje sobre Alianza Lima.

Hernán Barcos se robó todas las miradas en la Tarde Cajacha 2026. El último sábado, FC Cajamarca presentó de manera oficial a su plantel para la temporada, y la gran atracción fue el ‘Pirata’, quien llegó como la figura principal del equipo.

Publicidad

Posterior a ello, el delantero argentino dialogó con los medios de comunicación y fue consultado sobre su paso por Alianza Lima, club al que defendió durante los últimos cinco años.

Aunque ya no viste los colores del cuadro ‘íntimo’, el ‘9’ dejó claro que mantiene un profundo cariño y aprecio por el club. Aunque sus caminos se hayan separado, nunca olvidará todo lo que vivió en La Victoria.

La nostalgia de Barcos durante su presentación en FC Cajamarca

“Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón“, fueron las palabras del atacante en conversación con Nativa TV.

Publicidad

Cabe resaltar que, Barcos no fue el único exfutbolista de Alianza Lima en ser presentado oficialmente durante la Tarde Cajacha 2026. También se sumaron al plantel Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.

Hernán Barcos sorprendió a todos en Alianza Lima y ya tiene fecha para volver a Matute

ver también

Hernán Barcos sorprendió a todos en Alianza Lima y ya tiene fecha para volver a Matute

Su ilusión por hacer las cosas bien en FC Cajamarca

Hernán Barcos expresó su satisfacción por llegar a FC Cajamarca, club al que considera una institución con grandes aspiraciones. “Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien”, señaló.

Publicidad

Además, agregó lo siguiente: “Es un desafío y club lindo para hacer las cosas bien. Es un club ambicioso, que en tres años ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar al club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran entrenador. Estamos todos en la misma línea, ahora queda trabajar y que empiece el campeonato”.

Por último, detalló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de FC Cajamarca. “El proyecto deportivo y social que tienen. Es un club de cero, y quiero apoyar con conocimiento y trabajo a un club que tiene ambición. La vida siempre tiene revancha, uno no puede dejar de pasar oportunidades”.

DATOS CLAVES

  • Hernán Barcos fue presentado oficialmente como el refuerzo principal de FC Cajamarca para la temporada 2026.
Publicidad
  • El ‘Pirata’ compartirá equipo con otros exjugadores de Alianza Lima: Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.
  • El delantero argentino destacó que se unió al proyecto por su ambición deportiva y social, tras haber defendido a Alianza Lima durante cinco años.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Barcos definió el número que usará en FC Cajamarca
Liga 1

Barcos definió el número que usará en FC Cajamarca

Ni Lavandeira ni Lagos: el jugador que Barcos recomendó fichar en FC Cajamarca
Liga 1

Ni Lavandeira ni Lagos: el jugador que Barcos recomendó fichar en FC Cajamarca

Jugó en Alianza Lima y ahora peleará con Hernán Barcos por ser titular en FC Cajamarca
Liga 1

Jugó en Alianza Lima y ahora peleará con Hernán Barcos por ser titular en FC Cajamarca

Tras el empate de Javier Correa, Alan Cantero respondió con un golazo para el 3-2 de Alianza Lima
Alianza Lima

Tras el empate de Javier Correa, Alan Cantero respondió con un golazo para el 3-2 de Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo