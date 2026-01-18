Hernán Barcos, en su presentación con FC Cajamarca: “Con Alianza Lima, uno se desvincula de contrato, pero no de corazón”

Hernán Barcos se robó todas las miradas en la Tarde Cajacha 2026. El último sábado, FC Cajamarca presentó de manera oficial a su plantel para la temporada, y la gran atracción fue el ‘Pirata’, quien llegó como la figura principal del equipo.

Posterior a ello, el delantero argentino dialogó con los medios de comunicación y fue consultado sobre su paso por Alianza Lima, club al que defendió durante los últimos cinco años.

Aunque ya no viste los colores del cuadro ‘íntimo’, el ‘9’ dejó claro que mantiene un profundo cariño y aprecio por el club. Aunque sus caminos se hayan separado, nunca olvidará todo lo que vivió en La Victoria.

La nostalgia de Barcos durante su presentación en FC Cajamarca

“Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón“, fueron las palabras del atacante en conversación con Nativa TV.

Cabe resaltar que, Barcos no fue el único exfutbolista de Alianza Lima en ser presentado oficialmente durante la Tarde Cajacha 2026. También se sumaron al plantel Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.

Su ilusión por hacer las cosas bien en FC Cajamarca

Hernán Barcos expresó su satisfacción por llegar a FC Cajamarca, club al que considera una institución con grandes aspiraciones. “Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien”, señaló.

Además, agregó lo siguiente: “Es un desafío y club lindo para hacer las cosas bien. Es un club ambicioso, que en tres años ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar al club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran entrenador. Estamos todos en la misma línea, ahora queda trabajar y que empiece el campeonato”.

Por último, detalló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de FC Cajamarca. “El proyecto deportivo y social que tienen. Es un club de cero, y quiero apoyar con conocimiento y trabajo a un club que tiene ambición. La vida siempre tiene revancha, uno no puede dejar de pasar oportunidades”.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos fue presentado oficialmente como el refuerzo principal de FC Cajamarca para la temporada 2026.

El ‘Pirata’ compartirá equipo con otros exjugadores de Alianza Lima: Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.