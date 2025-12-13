“Está en los planes”: Bicampeón con Alianza Lima se alista para ser el nuevo aliado de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Tras el adiós de Hernán Barcos de las filas de Alianza Lima pensando en la temporada 2026, se viene hablando mucho de las chances que tiene el delantero de sumarse a FC Cajamarca, equipo recién ascendido a la Liga 1. Es más, el ‘Pirata’ visitó la ciudad hace unos días y se reunió con la directiva, aunque no sería la única novedad respecto a un refuerzo con pasado exitoso en Matute.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @cbenaventep

Así como Hernán Barcos le daría un salto de calidad a FC Cajamarca pensando en una prolongada estadía en la primera división del fútbol peruano, en donde por cierto se le ofrecería al goleador un puesto en la directiva de cara al futuro cercano, el nombre Pablo Míguez también está en carpeta de los altos mandos. De esta manera, el equipo cajamarquino requiere de experiencia y jerarquía.

“Pablo Míguez se encuentra en los planes del FC Cajamarca. La ‘Cotorra’, quien disputó la temporada 2025 en el Carlos A. Mannucci de la Liga 2, se volvería juntar con Hernán Barcos. Ambos salieron bicampeones en Alianza Lima en el 2021-2022″; fue la más reciente información del comunicador deportivo Alfredo Ccasa Godoy a través de ‘X’ sobre las novedades que tendía el nuevo inquilino.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @machitocasas

La dupla entre Hernán Barcos y Pablo Míguez que triunfó en Alianza Lima y que ahora FC Cajamarca pretende

Hernán Barcos y Pablo Míguez coincidieron en Alianza Lima desde inicios de la temporada 2021. Cuando los íntimos estaban presupuestando su participación en Liga 2 luego del descenso consumado durante el año 2020, ambos fueron parte de la resurrección blanquiazul y no disputaron la segunda división, sino que fueron de los líderes que encaminaron al club rumbo al bicampeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Hernán Barcos a FC Cajamarca para ser asesor deportivo: los detalles de la particular oferta para el ‘Pirata’

Fuente: Alianza Lima.

Recordemos que en dicho momento, tanto el atacante como el defensor eran los llamados a ser referentes en la interna del vestuario al lado de otros nombres muy importantes, claro está. Alianza Lima disfrutó de ellos a más no poder y siguen siendo parte de la historia reciente de la institución. Ahora la vida y el fútbol los podría volver a juntar, pero con la camiseta de FC Cajamarca.

La postura de Carlos Silvestri sobre sumarle experiencia al plantel de FC Cajamarca

Carlos Silvestri, actual entrenador de FC Cajamarca, se refirió a la posibilidad de que Hernán Barcos pueda sumarse a la plantilla de cara a la siguiente temporada. Destacando el profesionalismo y vigencia a esta altura de su carrera, es muy probable que opine lo mismo respecto a Pablo Míguez, quien ahora está siendo analizado por la directiva para que también sea un refuerzo.

Publicidad

Publicidad

“Hernán Barcos es una excelente persona. Hemos podido coincidir y conversar también. Me parece que es el perfil que estamos buscando para encaminar un proyecto. Sabemos que los jugadores dentro del campo suman mucho y las personas que se manejan muy bien, dentro como fuera del campo, son fundamentales para llevar proyectos a buen puerto”; sostuvo en ‘Entre Bolas‘.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Hernán Barcos dejó Alianza Lima y se reunió con la directiva del recién ascendido FC Cajamarca .

dejó Alianza Lima y se reunió con la directiva del recién ascendido . Pablo Míguez está en planes de FC Cajamarca para el 2026, según el periodista Alfredo Ccasa Godoy.

está en planes de para el 2026, según el periodista Alfredo Ccasa Godoy. Hernán Barcos y Pablo Míguez fueron bicampeones con Alianza Lima en las temporadas 2021-2022.

Publicidad