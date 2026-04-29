La etapa de Hernán Barcos en FC Cajamarca estaría llegando a su fin antes de lo esperado. Lo que empezó como un reto atractivo para el experimentado delantero, hoy parece haberse convertido en una situación incómoda.

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A sus 42 años, el atacante no estaría conforme con el presente deportivo del equipo, que actualmente pelea en la zona baja de la tabla y lucha por evitar el descenso en la Liga 1.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa “Modo Fútbol” del canal de YouTube Linkeados, donde dejó en claro el deseo del jugador: “Barcos quiere irse de FC Cajamarca. A mí me dijeron eso. Está complicado el equipo”, comentó, reflejando el difícil contexto que atraviesa el club.

El principal motivo de su intención de salida sería deportivo: Hernán Barcos no tendría interés en disputar la Segunda División, escenario que se vuelve una amenaza real para su actual equipo.

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Hernán Barcos festejando su gol con FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

Hernán Barcos ya mira otros clubes de la Liga 1

Hernán Barcos es consciente que puede logra fichar por otro club de la Liga 1 de Perú para el Torneo Clausura 2026. Algunas condiciones sería que no esté peleando la baja, o que al menos tenga opciones reales de luchar para por no descender, y que no tenga altura.

Si bien un regreso a Alianza Lima luce prácticamente descartado, el delantero podría continuar en el fútbol peruano, con opciones como Sport Boys o Juan Pablo II, clubes que aparecen como posibles destinos en caso se concrete su salida.

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Hernán Barcos calentando previo al partido ante Universitario en el estadio Monumental y por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con FC Cajamarca?

Hernán Barcos tiene contrato oficial con FC Cajamarca hasta diciembre del 2026, según la página Transfermarkt.

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Datos claves

El delantero Hernán Barcos desea abandonar el club FC Cajamarca ante el posible descenso.

El periodista Gustavo Peralta reveló la intención del jugador de salir del equipo cajamarquino.

Clubes como Sport Boys y Juan Pablo II surgen como posibles destinos para el 2026.