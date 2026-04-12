Alianza Lima se olvidó de Hernán Barcos: hinchas cuestionan al club por polémico desaire

La relación entre ídolos y clubes siempre está marcada por gestos que fortalecen el vínculo con los hinchas. Sin embargo, en esta ocasión, Alianza Lima quedó en el centro de la polémica tras no dedicar un saludo público de cumpleaños a Hernán Barcos, uno de sus referentes recientes.

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El hecho no pasó desapercibido para los aficionados ‘blanquiazules’, quienes rápidamente expresaron su malestar en redes sociales. El delantero argentino nacionalizado peruano no solo fue pieza clave en la obtención del bicampeonato, sino que también ostenta el título de máximo goleador extranjero en la historia del club, lo que hizo aún más notoria la ausencia de reconocimiento.

Hinchas de Alianza Lima estallan en redes sociales

La falta de un simple mensaje en redes sociales fue suficiente para generar una ola de críticas hacia Alianza Lima. En Twitter, varios hinchas cuestionaron duramente a la actual administración de la institución, dejando en evidencia su incomodidad por lo ocurrido.

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“Qué lástima que el club no se pudo haber tomado un par de minutos para escribir un tweet para saludar por su cumpleaños a Hernán Barcos, bicampeón con Alianza y máximo goleador extranjero del club”, fue uno de los mensajes que inició el debate.

A este se sumaron otros comentarios como: “Te das cuenta de la baja calaña de las personas que administran hoy al club. El ‘Pirata’ tiene una gran historia con el club, más que varios piojosos que dan vueltas por ahí. Una vergüenza lo que hacen”, “Una vergüenza!! Ojo que es el máximo goleador extranjero de Alianza”, “Sí, muy mal agradecidos. No creo que sea x q se enoja el 34 o sí?”, “Qué triste que no haya gratitud, que pese más otros temas…” y “Club administrado por el enemigo, nunca se debe ser malagradecidos”.

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Hernán Barcos, entre su presente en FC Cajamarca y el recuerdo en Alianza

Actualmente, Hernán Barcos defiende los colores de FC Cajamarca, equipo en el que se mantiene como uno de los principales referentes ofensivos y goleador. No obstante, el conjunto no atraviesa un buen momento en la temporada, ya que se encuentra comprometido en la zona de descenso.

En ese contexto, la ausencia de un saludo por parte de Alianza Lima no solo generó sorpresa, sino también indignación entre los hinchas, quienes consideran que más allá del presente deportivo, el club debía reconocer a un futbolista que dejó una huella importante en su historia reciente.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos no recibió un saludo público de cumpleaños por parte del club Alianza Lima.

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El delantero argentino es el máximo goleador extranjero en la historia de la institución blanquiazul.