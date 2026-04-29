Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO

Cienciano y Atlético Mineiro disputan este miércoles 29 de abril uno de los partidos más importantes de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, es el escenario para este duelo entre uno de los históricos campeones de la competencia y el vigente subcampeón. El partido inicia a las 19:30 horas local y se puede ver en vivo por DSports y DGO.

El ‘Papá de América’ tiene una buena oportunidad para escaparse en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, enfrenta, a priori, a su rival directo en la lucha por la clasificación, Atlético Mineiro, que también puede ser líder si saca un triunfo.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Atlético Mineiro?

Cienciano vs. Atlético Mineiro, partido de la tercera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, se juega este miércoles 29 de abril desde las 19:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco. Se puede ver en vivo en toda Sudamérica (con excepción de Brasil) por DSports y DGO, mientras que en Brasil se disfruta por Paramount+.

Alineaciones para Cienciano vs. Atlético Mineiro