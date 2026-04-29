Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO

Cienciano y Atlético Mineiro disputan este miércoles 29 de abril uno de los partidos más importantes de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, es el escenario para este duelo entre uno de los históricos campeones de la competencia y el vigente subcampeón. El partido inicia a las 19:30 horas local y se puede ver en vivo por DSports y DGO.
El ‘Papá de América’ tiene una buena oportunidad para escaparse en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, enfrenta, a priori, a su rival directo en la lucha por la clasificación, Atlético Mineiro, que también puede ser líder si saca un triunfo.
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Atlético Mineiro?
Cienciano vs. Atlético Mineiro, partido de la tercera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, se juega este miércoles 29 de abril desde las 19:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco. Se puede ver en vivo en toda Sudamérica (con excepción de Brasil) por DSports y DGO, mientras que en Brasil se disfruta por Paramount+.
Alineaciones para Cienciano vs. Atlético Mineiro
CIENCIANO: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Ángelo Preciado, Iván Román, Júnior Alonso, Kauã Pascini; Tomás Pérez, Alexsandro, Igor Gomes; Gustavo Scarpa, Dudu y Reinier. DT: Eduardo Domínguez.
Publicidad
TERMINÓ EL CALENTAMIENTO
Los equipos ya estuvieron en el campo de juego para los trabajos previos al inicio de partido. Momento de vestuario y, en pocos minutos, salen los equipos para el duelo.
Juventud de Las Piedras goleó a Academia Puerto Cabello por 4-0 en el Estadio Centenario. Con este resultado, cambia el primer lugar del Grupo B. Cienciano ya no está solo, ya que el equipo uruguayo lo iguala con 4 puntos. Así quedaron las posiciones antes del inicio del partido de Cienciano vs. Atlético Mineiro:
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Juventud de Las Piedras
4
3
1
1
1
+3
2
Cienciano
4
2
1
1
0
+2
3
Academia Puerto Cabello
3
3
1
0
2
-5
4
Atlético Mineiro
3
2
1
0
1
0
NOVEDADES EN ATLÉTICO MINEIRO
Atlético Mineiro no está en un buen momento y hasta se ha llegado a poner en duda la continuidad de Eduardo Domínguez en el cargo de entrenador. Para enfrentar a Cienciano, hay mayoría de habituales suplentes. ¿Por qué? Es que el 'Galo' jugará el próximo sábado el clásico Mineiro ante Cruzeiro. Así, guarda a sus habituales titulares para dicho encuentro.
NOVEDADES EN CIENCIANO
No hubo misterio alrededor de la alineación de Cienciano. Horacio Melgarejo sostiene la base titular que le ha dado buenos resultados tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana. La novedad pasa por el ingreso de Gerson Barreto en la mitad de la cancha en lugar de Henry Caparó.
ALINEACIONES OFICIALES DEL PARTIDO
CIENCIANO: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Ángelo Preciado, Iván Román, Júnior Alonso, Kauã Pascini; Tomás Pérez, Alexsandro, Igor Gomes; Gustavo Scarpa, Dudu y Reinier. DT: Eduardo Domínguez.
Publicidad
ASÍ LLEGA ATLÉTICO MINEIRO AL PARTIDO
Atlético Mineiro llega a este partido con 3 puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Es que perdió con Academia Puerto Cabello en Venezuela por 2-1 y le ganó a Juventud por 2-1. En tanto, en el Brasileirao, no viene bien, ya que está en el 15º puesto con 14 puntos, comprometido con la zona de descenso. Además, viene de perder 4-0 ante Flamengo el pasado fin de semana.
ASÍ LLEGA CIENCIANO AL PARTIDO
Cienciano llega a este partido como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con 4 puntos debido a su empate 1-1 ante Juventud y el triunfo 2-0 ante Academia Puerto Cabello. En tanto, en la Liga 1, está en el tercer lugar con 23 puntos, está a 6 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (29) y viene de empatar 2-2 ante UTC en Cajamarca.
LOS CONVOCADOS DE ATLÉTICO MINEIRO PARA EL PARTIDO
Los convocados de Atlético Mineiro (Oficial)
LOS CONVOCADOS DE CIENCIANO PARA EL PARTIDO
Los convocados de Cienciano (Oficial).
¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CIENCIANO Y ATLÉTICO MINEIRO?
El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro varía de horario según el país. Por lo pronto, en Cusco, donde se juega el encuentro, arranca a las 19:30 horas. En tanto, en horario de Brasil, es a las 21:30 horas.
Mientras que la transmisión del partido para toda Sudamérica (con excepción de Brasil) corre por cuenta de DSports en TV y de la plataforma online DGO. En Brasil, por su parte, va por Paramount+.
Publicidad
¿QUÉ PARTIDOS DE COPA SUDAMERICANA SE JUEGAN ESTE MIÉRCOLES?
Juventud vs Puerto Cabello | Grupo B | Estadio Centenario, Montevideo | 17:00 horas.
Deportivo Riestra vs City Torque | Grupo F | Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires | 17:00 horas.
Caracas vs Racing | Grupo E | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 17:00 horas.
Cienciano vs Atlético Mineiro | Grupo B | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco | 19:30 horas.
Palestino vs Gremio | Grupo F | Estadio Municipal de La Cisterna, La Cisterna | 19:30 horas.
ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B DE COPA SUDAMERICANA 2026
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Cienciano
4
2
1
1
0
2
2
Academia Puerto Cabello
3
2
1
0
1
-1
3
Atlético Mineiro
3
2
1
0
1
0
4
Juventud de Las Piedras
1
2
0
1
1
-1
ALINEACIONES PROBABLES PARA CIENCIANO VS. ATLÉTICO MINEIRO
CIENCIANO: Ítalo Espinoza; Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez; Marcos Martinich, Ademar Robles, Henry Caparó, Cristian Souza; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Angelo Preciado, Iván Román, Junior Alonso, Kauã Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Gustavo Scarpa; Alan Minda, Dudu y Cauã Soares. DT: Eduardo Domínguez.
DUELO CLAVE ENTRE CIENCIANO Y ATLÉTICO MINEIRO
Cienciano y Atlético Mineiro se ven las caras en Cusco este miércoles en el duelo de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá de América' tiene una buena chance de escaparse en el primer lugar, pero enfrenta a un siempre peligroso Mineiro, que también puede escalar posiciones si consigue una victoria.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.