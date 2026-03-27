El primer pedido de Celso Ayala como DT de FC Cajamarca fue directo a Hernán Barcos: “Que tenga la cabeza centrada en jugar”

FC Cajamarca oficializó la llegada del paraguayo Celso Ayala como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Carlos Silvestri, quien dejó el puesto luego de una racha de resultados adversos.

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La directiva del cuadro cajamarquino espera que el nuevo estratega pueda cambiar el rumbo del equipo y sacarlo del fondo de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El pedido del DT de FC Cajamarca a Hernán Barcos

En sus primeras declaraciones, Celso Ayala —exmundialista con Paraguay en Francia 1998 y Corea-Japón 2002— mostró su desacuerdo con que Hernán Barcos desempeñe al mismo tiempo el rol de delantero y gerente deportivo del club.

“No tuve la posibilidad de conversar con Barcos porque todo lo arreglé hoy (ayer). Lo que me interesa es que Hernán esté metido en lo que es el fútbol, que tenga la cabeza centrada en jugar y en terminar bien su carrera”, señaló en diálogo con el programa ‘Full Deporte’.

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Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca.

El técnico agregó que, a su juicio, el jugador no debería asumir responsabilidades extra en el actual contexto del equipo. “No comparto eso por la situación en la que se encuentra el club. Lo necesita más que nunca, porque es un gran jugador, un referente, con experiencia importante”.

Celso Ayala también remarcó que es fundamental concentrar todos los esfuerzos en el desempeño dentro del campo. “Hay que abocarse a lo futbolístico para resolver este momento. Seguramente, cuando estemos ahí, lo hablaremos”.

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¿Cómo llega Celso Ayala?

El DT de 55 años arriba a la ciudad de Cajamarca con la meta de afianzarse como entrenador. Hasta ahora, su mayor logro ha sido el campeonato obtenido con Club Independiente FBC en la segunda división de Paraguay en la temporada 2026.

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