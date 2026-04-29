Ignacio Buse le ganó a Francisco Comesaña en Aix-en-Provence: su nuevo rival es un ascendente jugador francés

Ignacio Buse, número 58 del ranking ATP, logró un sólido triunfo en su debut en el ATP Challenger de Aix-en-Provence. Este miércoles 29 de abril le ganó en dos sets al argentino Francisco Comesaña (105º) y avanzó a los octavos de final donde tendrá un duro partido ante un tenista local, joven y en franco ascenso.

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La raqueta número uno del Perú retornó a los torneos Challenger, con el objetivo de no perder actividad en el circuito, así como también para defender puntos importantes. Es que en 2025, en el Challenger de Aix-en-Provence, llegó a semifinales. Por eso, vuelve para no perder puntos y, por ende, posiciones en el ranking ATP.

El primer desafío de ‘Nacho’ Buse fue Francisco Comesaña, un tenista argentino muy experimentado, pero que no atraviesa su mejor momento. El limeño se aprovechó de ello para llevarse el duelo en dos sets (7-6 y 6-3). Así, avanzó a octavos de final donde lo espera el francés Thomas Faurel.

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¿Quién es Thomas Faurel, próximo rival de Ignacio Buse?

Thomas Faurel es uno de los jóvenes tenistas de Francia, que viene en franco ascenso. Tiene sólo 20 años y está en el puesto 417 del ranking ATP actualmente. En el Challenger de Aix-en-Provence, viene de disputar la qualy para ingresar al cuadro principal.

En la primera ronda del certamen, Faurel dio la sorpresa al eliminar a David Goffin (156º) por un contundente 6-1 y 6-4. El belga ya supo ser verdugo de Buse en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo, ya que le ganó por 2-6, 6-3 y 6-3. Sin embargo, ahora, no pudo con la juventud del francés.

Así, Ignacio Buse y Thomas Faurel jugarán su primer partido entre sí, ya que no tienen enfrentamientos previos. Para el peruano, es imprescindible un triunfo para avanzar a cuartos de final. En tanto, para el francés, es una gran oportunidad para darse a conocer y enfrentar a un Top 60.

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¿Cuándo se juega Ignacio Buse vs. Thomas Faurel?

El partido entre Ignacio Buse y Thomas Faurel por los octavos de final del ATP Challenger de Aix-en-Provence, en Francia, se disputará este jueves 30 de abril. El duelo está estipulado para que se juegue en el tercer turno del Court Nissan y debería jugarse no antes de las 06:20 horas de la mañana de Lima, Perú (13:20 horas de Francia).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Thomas Faurel?

Ignacio Buse vs. Thomas Faurel tendrá transmisión en vivo de la plataforma Challenger TV.

Datos claves

Ignacio Buse (58º) venció 7-6 y 6-3 a Francisco Comesaña en Aix-en-Provence.

venció 7-6 y 6-3 a Francisco Comesaña en Aix-en-Provence. Thomas Faurel (417º) , francés de 20 años, será el rival en octavos de final.

, francés de 20 años, será el rival en octavos de final. 30 de abril a las 06:20 (Lima) se jugará el partido por Challenger TV.