El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, sorprendió al referirse a un jugador identificado con el clásico rival, dejando declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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Durante una entrevista en el programa Fútbol Satélite, el estratega argentino recordó su experiencia con Edison Flores, hoy figura de Universitario: “A mí me gusta el futbolista peruano, tiene una capacidad tremenda para jugar en cualquier parte. Dirigí antes a Edison Flores y conmigo la rompió, es un jugador extraordinario“, comentó en un inicio.

Pero no se quedó ahí, ya que Pablo Guede fue más allá y reveló que en más de una ocasión intentó sumarlo a los equipos que dirigió en su carrera.

“Él sabe que lo quiero mucho y que me lo quería llevar a un par de equipos, es un futbolista extraordinario, con calidad y poderío físico”, agregó, dejando claro el alto concepto que tiene del volante peruano.

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Pablo Guede y Edison Flores durante un partido de Monarcas Morelia. (Foto: X)

Pablo Guede elogió a Edison Flores en el versus de Universitario vs. Alianza Lima

Las palabras del técnico de Alianza Lima llaman la atención considerando la rivalidad con Universitario, lo que le da aún más peso a su elogio.

Así, Edison Flores vuelve a estar en el centro de la conversación, no solo por su presente en la cancha, sino también por el reconocimiento de un técnico rival que no dudó en resaltar su calidad.

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Edison Flores durante un entrenamiento con Universitario en Campo Mar-U. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Edison Flores?

Edison Flores vale 700 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Edison Flores tiene contrato con Universitario?

Edison Flores tiene contrato oficial con Universitario hasta el 31 de diciembre del 2028, tras ser fichado el 1 de enero del 2025.

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Datos claves

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, elogió públicamente la capacidad técnica y física de Edison Flores.

El estratega argentino reveló en Fútbol Satélite que intentó fichar a Flores para otros equipos.

El entrenador destacó que Edison Flores destacó bajo su dirección por su despliegue y calidad.