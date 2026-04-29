¿Crítica directa hacia Universitario?: Jean Ferrari reaccionó tras la renuncia de Álvaro Barco

El clima en el fútbol peruano se encuentra en un punto de máxima efervescencia tras las recientes declaraciones de Jean Ferrari en sus redes sociales. El actual Director General de Fútbol en la FPF publicó un mensaje que ha sido interpretado como un dardo directo hacia la crisis administrativa que atraviesa Ate.

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“Muchos piensan que es fácil pero, solo parece, una cosa es hablar u opinar de fútbol y otra muy diferente saber de fútbol”, sentenció Ferrari en su cuenta oficial de X. Estas palabras llegan en un momento crítico, coincidiendo con movimientos drásticos en la estructura de los clubes más importantes del país.

El factor Álvaro Barco en la ecuación

La renuncia de Álvaro Barco a la dirección deportiva de Universitario de Deportes marcó el inicio de esta controversia mediática. Barco dejó su cargo señalando una gestión deficiente en el arranque de la temporada 2026, lo que generó un vacío de liderazgo que la hinchada aún cuestiona.

Jean Ferrari entrevistado en Modo Fútbol. (Foto: X).

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Los seguidores cremas no tardaron en conectar los puntos, sugiriendo que Ferrari defiende la complejidad de la gestión técnica frente a los cuestionamientos externos. Al ocupar un cargo de alto rango en la Videna, cualquier opinión del directivo adquiere una relevancia institucional que sacude los cimientos de la Liga 1.

Un debate sobre la capacidad en la gestión

La premisa de Ferrari sobre “saber de fútbol” frente a solo “opinar” pone el foco en la preparación de quienes lideran los proyectos deportivos actuales. Este cruce de posturas aparece justo cuando los resultados en el campo no han respaldado las decisiones administrativas tomadas en Universitario este año.

Mientras la afición busca respuestas, las plataformas digitales se han convertido en el escenario de una batalla de opiniones sobre cómo se debe conducir un club grande. La relación entre la federación y los clubes se mantiene bajo la lupa tras estos desencuentros que exponen las grietas en el sistema deportivo nacional.

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El futuro de la dirección deportiva

Esta polémica surge de las interacciones directas en la cuenta de X de Ferrari y los reportes de prensa sobre la interna merengue. Los eventos subrayan la fragilidad de los procesos cuando la gestión administrativa y los resultados deportivos no caminan en la misma dirección.

La salida de Barco deja una incógnita sobre quién asumirá el timón en un año que parece cuesta arriba para el conjunto crema. Por ahora, el mensaje de Ferrari queda en el aire como una advertencia para quienes creen que gestionar el éxito deportivo es una tarea sencilla.

Jean Ferrari, director en la FPF, al lado de Mano Menezes. (Foto: X).

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