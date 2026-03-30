Hernán Barcos volvió a estar en el centro de la atención tras pronunciarse con total franqueza sobre Paolo Guerrero, al responder si se considera superior al histórico goleador de la Selección Peruana.

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El ‘Pirata’ se refirió al tema durante una reciente entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes le preguntaron si se considera superior al ‘Depredador’ en su mejor momento.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Paolo Guerrero?

El ahora jugador de FC Cajamarca reconoció que Guerrero cuenta con una trayectoria superior, aunque señaló que, en lo hecho con Alianza Lima, siente que hasta ahora ha tenido un recorrido más destacado con el club.

“Creo que, para tirarla al córner, Paolo Guerrero en su prime es excepcional, diferente, un jugador espectacular y tiene o tuvo una carrera, no sé si mucho más exitosa que la mía“, expresó en primera instancia.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Ahora en Alianza Lima sería Hernán Barcos, pero Paolo en sí tiene mejor carrera que yo. Pero en Alianza yo tuve mejor carrera por ahora, porque todavía falta. Todavía tiene mucho para dar, pero en general siento que Paolo ha tenido una carrera superior a la mía“.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

Cuando coincidieron en Alianza Lima a mediados de la temporada 2024, ambos delanteros dejaron números importantes: Paolo Guerrero alcanzó los 22 goles, mientras que Hernán Barcos llegó a las 16 anotaciones, reflejando el aporte ofensivo de cada uno en ese periodo.

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