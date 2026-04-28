Mano Menezes lo hizo de menos en la Selección Peruana y ahora podría llegar a la Premier League

La temporada de un peruano en el extranjero está siendo perfecta por sus grandes partidos que está teniendo. Esto lo ha hecho que sea visto por uno de los cuadros de la Premier League, que estaría interesado en contar con sus servicios. Pese a esto el DT de la Selección Peruana no confió en él y lo dejó fuera de la última convocatoria.

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Este futbolista no es otro que Bassco Soyer, quien está haciendo muy bien las cosas en Portugal. Llegó al Gil Vicente en donde ha sabido tener paciencia, todavía no ha logrado debutar en el primer equipo, pero en el cuadro de reserva la viene rompiendo. Esto ha hecho que varios clubes se comiencen a fijar en él con buenos ojos. Uno de estos clubes es el Brentford de la Liga Premier de Inglaterra.

Bassco Soyer en Gil Vicente (Foto: Gil Vicente).

El periodista Gerson Cuba dio a conocer en sus redes sociales que hay un interés del cuadro de las ‘abejas’. “Brentford ha iniciado conversaciones con el Gil Vicente para el préstamo de Bassco Soyer. Ambos clubes son aliados y mantienen convenios. Por el momento, solo se trata de un acercamiento inicial. Veremos cómo evoluciona”, fue lo que publicó.

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Esta podría llegar a ser una importante oportunidad para el exAlianza Lima, el cual está buscando seguir creciendo. Lo está haciendo muy bien por lo pronto, pero ya espera tener una mejor posición para mostrar su talento en la profesional.

El gran momento de Bassco Soyer en Portugal

En el equipo Sub 23 del cuadro del Gil Vicente a comenzado a tener un gran protagonismo. Siendo de las grandes figuras del equipo, esto gracias a su gran cercanía con el gol. Lo cual es algo a tener en cuenta pues se ha desarrollado muy bien como un atacante de nivel.

En lo que va de la temporada viene registrando un total de 27 partidos disputados, ha hecho 11 goles y ha servido en 5 asistencias en un total de 2187 minutos. Dejando en claro que es uno de los que más juega.

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Esta fue su última asistencia frente el Estoril, consiguiendo robar en el mediocampo, avanzar con el balón y soltar para que su compañero consiga el 1-0 del partido.

🚨 Bassco Soyer 🇵🇪 y el pase clave que se mandó para abrir el marcador a favor del Gil Vicente U23 🇵🇹 en la victoria por 2-1 ante el Estoril por la #LigaRevelaçao de Portugal.



Tremenda recuperación desde el mediocampo del peruano que es figura en su club. ✨ pic.twitter.com/Iq6RwBbSCs — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 28, 2026

Datos Claves

El Brentford de la Premier League inició conversaciones para obtener el préstamo de Bassco Soyer .

de la Premier League inició conversaciones para obtener el préstamo de . El futbolista Bassco Soyer registra 11 goles y 5 asistencias en la presente temporada profesional.

registra y en la presente temporada profesional. Soyer acumula 27 partidos disputados y 2187 minutos de juego con el Gil Vicente.