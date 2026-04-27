Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del ADT 4-0 Los Chankas

Se viene jugando la fecha número 12 del Torneo Apertura en donde se ha dado varias sorpresas. Por un lado la pelea por el primer lugar se pone al rojo vivo, pero también la lucha por la permanencia se pone cada vez más candente.

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Este lunes 27 de abril se acabó el invicto de Los Chankas, el cuadro revelación perdió su primer partido en el Apertura. Hasta la fecha era el único invicto del torneo, pero ADT se encargó de romper con esa buena racha que tenían. Ahora con esto el que más contento está es Alianza Lima, cuadro que empata en puntos con los de Andahuaylas y que venció por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo.

Si hablamos de sorpresas es inevitable hablar de lo que fue el triunfo de Alianza Atlético frente a Universitario de Deportes. El cuadro ‘Churre’ sorprendió con un 1-2 en el Monumental que nadie esperaba. Lo mismo que la derrota de Sporting Cristal, que cayó 1-0 ante Comerciantes Unidos y queda más cerca el elenco ‘celeste’ de la baja que pelear por el campeonato.

La derrota del cuadro de Andahuaylas alegra a más de uno, como puede ser Cienciano, conjunto que empató 2-2 ante UTC, pero que se mantiene en los primeros lugares. Por lo pronto son terceros y están a 6 puntos de los líderes.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 29 12 9 2 1 17 2 Los Chankas 29 12 9 2 0 8 3 Cienciano 23 12 7 2 3 10 4 Universitario de Deportes 21 12 6 3 3 6 5 Comerciantes Unidos 19 12 5 4 3 2 6 Cusco 19 12 6 1 5 -4 7 Melgar 17 11 5 2 4 3 8 UTC Cajamarca 16 12 4 4 4 0 9 Deportivo Moquegua 16 12 5 1 6 -4 10 Juan Pablo II College 15 12 4 3 5 -9 11 Sporting Cristal 14 12 4 2 6 0 12 Alianza Atlético 14 12 3 5 4 0 13 ADT 13 12 3 4 5 -1 14 Sport Huancayo 12 12 3 3 6 -4 15 Sport Boys 12 12 3 3 6 -5 16 Deportivo Garcilaso 10 11 2 4 5 -5 17 Atlético Grau 10 12 2 4 6 -5 18 Cajamarca 6 12 1 3 8 -9

Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura

SÁBADO 25 DE ABRIL

CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal

Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College

DOMINGO 26 DE ABRIL

UTC 2-2 Cienciano

Cusco FC 2-1 Sport Huancayo

Atlético Grau 0-1 Alianza Lima

Universitario 1-2 Alianza Atlético

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LUNES 27 DE ABRIL

ADT 4-0 Los Chankas

Deportivo Garcilaso vs Melgar

Datos Claves