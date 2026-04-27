Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del ADT 4-0 Los Chankas

Se viene jugando la fecha número 12 del Torneo Apertura en donde se ha dado varias sorpresas. Por un lado la pelea por el primer lugar se pone al rojo vivo, pero también la lucha por la permanencia se pone cada vez más candente.
Este lunes 27 de abril se acabó el invicto de Los Chankas, el cuadro revelación perdió su primer partido en el Apertura. Hasta la fecha era el único invicto del torneo, pero ADT se encargó de romper con esa buena racha que tenían. Ahora con esto el que más contento está es Alianza Lima, cuadro que empata en puntos con los de Andahuaylas y que venció por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo.
Si hablamos de sorpresas es inevitable hablar de lo que fue el triunfo de Alianza Atlético frente a Universitario de Deportes. El cuadro ‘Churre’ sorprendió con un 1-2 en el Monumental que nadie esperaba. Lo mismo que la derrota de Sporting Cristal, que cayó 1-0 ante Comerciantes Unidos y queda más cerca el elenco ‘celeste’ de la baja que pelear por el campeonato.
La derrota del cuadro de Andahuaylas alegra a más de uno, como puede ser Cienciano, conjunto que empató 2-2 ante UTC, pero que se mantiene en los primeros lugares. Por lo pronto son terceros y están a 6 puntos de los líderes.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|29
|12
|9
|2
|1
|17
|2
|Los Chankas
|29
|12
|9
|2
|0
|8
|3
|Cienciano
|23
|12
|7
|2
|3
|10
|4
|Universitario de Deportes
|21
|12
|6
|3
|3
|6
|5
|Comerciantes Unidos
|19
|12
|5
|4
|3
|2
|6
|Cusco
|19
|12
|6
|1
|5
|-4
|7
|Melgar
|17
|11
|5
|2
|4
|3
|8
|UTC Cajamarca
|16
|12
|4
|4
|4
|0
|9
|Deportivo Moquegua
|16
|12
|5
|1
|6
|-4
|10
|Juan Pablo II College
|15
|12
|4
|3
|5
|-9
|11
|Sporting Cristal
|14
|12
|4
|2
|6
|0
|12
|Alianza Atlético
|14
|12
|3
|5
|4
|0
|13
|ADT
|13
|12
|3
|4
|5
|-1
|14
|Sport Huancayo
|12
|12
|3
|3
|6
|-4
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|-5
|16
|Deportivo Garcilaso
|10
|11
|2
|4
|5
|-5
|17
|Atlético Grau
|10
|12
|2
|4
|6
|-5
|18
|Cajamarca
|6
|12
|1
|3
|8
|-9
Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura
Universitario no pudo ante Alianza Atlético y perdió su primer juego en el Monumental por Liga 1
SÁBADO 25 DE ABRIL
- CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
- Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College
DOMINGO 26 DE ABRIL
- UTC 2-2 Cienciano
- Cusco FC 2-1 Sport Huancayo
- Atlético Grau 0-1 Alianza Lima
- Universitario 1-2 Alianza Atlético
LUNES 27 DE ABRIL
- ADT 4-0 Los Chankas
- Deportivo Garcilaso vs Melgar
Datos Claves
- Alianza Lima alcanzó el primer lugar con 29 puntos tras vencer 0-1 a Atlético Grau.
- Los Chankas perdieron su invicto en el Torneo Apertura tras caer 3-0 ante ADT.
- Alianza Atlético sorprendió al vencer 1-2 a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.