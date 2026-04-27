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Liga 1

Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del ADT 4-0 Los Chankas

Tras la derrota de Los Chankas ante ADT, así queda la tabla de posiciones del Torneo Apertura en la fecha 12.

ADT vs Los Chankas.
© Liga 1ADT vs Los Chankas.

Se viene jugando la fecha número 12 del Torneo Apertura en donde se ha dado varias sorpresas. Por un lado la pelea por el primer lugar se pone al rojo vivo, pero también la lucha por la permanencia se pone cada vez más candente.

Este lunes 27 de abril se acabó el invicto de Los Chankas, el cuadro revelación perdió su primer partido en el Apertura. Hasta la fecha era el único invicto del torneo, pero ADT se encargó de romper con esa buena racha que tenían. Ahora con esto el que más contento está es Alianza Lima, cuadro que empata en puntos con los de Andahuaylas y que venció por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo.

Si hablamos de sorpresas es inevitable hablar de lo que fue el triunfo de Alianza Atlético frente a Universitario de Deportes. El cuadro ‘Churre’ sorprendió con un 1-2 en el Monumental que nadie esperaba. Lo mismo que la derrota de Sporting Cristal, que cayó 1-0 ante Comerciantes Unidos y queda más cerca el elenco ‘celeste’ de la baja que pelear por el campeonato.

La derrota del cuadro de Andahuaylas alegra a más de uno, como puede ser Cienciano, conjunto que empató 2-2 ante UTC, pero que se mantiene en los primeros lugares. Por lo pronto son terceros y están a 6 puntos de los líderes.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alianza Lima291292117
2Los Chankas29129208
3Cienciano231272310
4Universitario de Deportes21126336
5Comerciantes Unidos19125432
6Cusco1912615-4
7Melgar17115243
8UTC Cajamarca16124440
9Deportivo Moquegua1612516-4
10Juan Pablo II College1512435-9
11Sporting Cristal14124260
12Alianza Atlético14123540
13ADT1312345-1
14Sport Huancayo1212336-4
15Sport Boys1212336-5
16Deportivo Garcilaso1011245-5
17Atlético Grau1012246-5
18Cajamarca612138-9

Resultados de la fecha 12 del Torneo Apertura

Ver también

Universitario no pudo ante Alianza Atlético y perdió su primer juego en el Monumental por Liga 1

SÁBADO 25 DE ABRIL

  • CD Moquegua 2-1 FC Cajamarca
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
  • Sport Boys 1-1 Juan Pablo II College

DOMINGO 26 DE ABRIL

  • UTC 2-2 Cienciano
  • Cusco FC 2-1 Sport Huancayo
  • Atlético Grau 0-1 Alianza Lima
  • Universitario 1-2 Alianza Atlético

LUNES 27 DE ABRIL

  • ADT 4-0 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso vs Melgar

Datos Claves

  • Alianza Lima alcanzó el primer lugar con 29 puntos tras vencer 0-1 a Atlético Grau.
  • Los Chankas perdieron su invicto en el Torneo Apertura tras caer 3-0 ante ADT.
  • Alianza Atlético sorprendió al vencer 1-2 a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.
Bruno Castro
Bruno Castro
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