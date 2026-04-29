Así quedó Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores tras vencer a Nacional

La fase de grupos de la Copa Libertadores se viene disputando con mucho entusiasmo por los equipos participantes. Algunos ya van viendo lo que pueden lograr, mientras otros todavía no saben como terminará todo. En el grupo B es uno de los más parejos hasta ahora.

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En el estadio Monumental se jugó simplemente un partidazo entre Universitario de Deportes y Nacional. Ambos equipos dieron el todo por el todo para llevarse la victoria, pero al final los locales fueron los que terminaron festejando con un 4-2 que se sufrió bastante, pero les permite sumar su primera victoria del torneo.

Mientras tanto, el cuadro de Tolima en el otro juego terminó de golear por 3-0 a Coquimbo. Lo cual deja un grupo bastante parejo para que se pueda ver quién pasa a la siguiente ronda de este certamen internacional que se viene peleando con mucha intensidad.

Así va la tabla del grupo B de la Copa Libertadores

# Equipos PJ PG PE PP DG PTS 1 Tolima 3 1 1 1 +1 4 2 Nacional 3 1 1 1 0 4 3 Universitario 3 1 1 1 0 4 4 Coquimbo 3 1 1 1 -1 4

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¿Cómo se jugará la fecha 4 del grupo B?

Se viene el primer encuentro entre Deportes Tolima y Nacional, este duelo se jugará el día miércoles 6 de mayo desde las 21:00 horas de Perú en el país de Colombia. El escenario elegido es el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibaguë.

Por otro lado, Universitario de Deportes tendrá que visitar al elenco de Coquimbo Unido a Chile. Este juego es el día jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas de Perú. El Estadio en el que se disputará el partido es el Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

Datos Claves

Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional y sumó su primer triunfo en la Copa Libertadores .

venció a Nacional y sumó su primer triunfo en la . El club Tolima lidera el Grupo B con 4 puntos tras golear 3-0 a Coquimbo Unido.

lidera el Grupo B con tras golear 3-0 a Coquimbo Unido. El equipo crema visitará a Coquimbo Unido en Chile el próximo jueves 7 de mayo.