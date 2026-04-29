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VER GRATIS y EN DIRECTO Universitario vs. Nacional EN VIVO vía ESPN y online por Disney+: Partidazo en el Monumental por la fecha 3 de la Copa Libertadores

EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE del partido Universitario vs. Nacional ver gratis desde el Monumental y por la Copa Libertadores.

Mira gratis Universitario vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Mira gratis Universitario vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.

Sigue gratis y en directo el partido Universitario vs. Nacional desde el estadio Monumental y por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. Mira todos los detalles del encuentro que se juega este miércoles 29 de abril desde las 9:00 PM

Transmisión gratis, en vivo y en directo del partido entre Universitario vs. Nacional en la versión online para que veas el encuentro por el celular e internet, válido por la Copa Libertadores. Los cremas se juegan la vida en el Monumental y tienen que ganar sí o sí a los uruguayos si es que quiere continuar con opciones en el certamen internacional.

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¡MUY BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

Ya estamos listos para el Minuto a Minuto del partido entre Universitario vs. Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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