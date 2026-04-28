Jorge Fossati lanzó el dardo envenenado después de la renuncia de Álvaro Barco en Universitario

El panorama en Universitario de Deportes sigue sumando capítulos de tensión tras la salida de figuras clave en su estructura deportiva. En esta ocasión, Jorge Fossati rompió el silencio desde Uruguay para analizar la crisis que atraviesa el vigente campeón peruano.

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En una entrevista para el programa Sport & Show, el actual técnico de Liverpool de Montevideo no se guardó nada sobre su salida del club. Sus declaraciones coinciden con un momento de alta sensibilidad institucional tras la renuncia de Álvaro Barco.

Las razones del quiebre

Fossati fue tajante al señalar que la llegada de una nueva administración a mitad del año pasado cambió el rumbo del proyecto. El estratega uruguayo afirmó que las discrepancias con la directiva actual fueron insalvables para su continuidad.

Jorge Fossati dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: X).

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“Hubo cosas con las que no coincidíamos y eso llevó a quedar fuera del proyecto”, sentenció el DT. Estas palabras parecen confirmar que las tensiones con personajes como Álvaro Barco y Franco Velazco terminaron por desgastar un ciclo que fue exitoso en lo deportivo.

Un legado frente a la crisis

El experimentado entrenador recordó que, bajo su mando, la “U” logró el título nacional después de una sequía de diez años. Para Fossati, ese mérito histórico contrasta con el presente inestable que hoy vive el equipo merengue.

A pesar de reconocer que Universitario no pasa por su mejor momento, el técnico lanzó una advertencia para sus próximos rivales. Aseguró que, pese a los problemas internos, el ADN del club los hace un equipo difícil de batir en cualquier escenario.

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El factor Nacional

Sobre el duelo ante Nacional por Copa Libertadores, Fossati descartó un favoritismo absoluto para los uruguayos. Según su visión, la jerarquía del plantel crema impedirá que sea un partido sencillo para el “Bolso”.

“No quiere decir que Nacional va a ganar fácilmente, va a ser un partido muy complicado”, concluyó el estratega. Sus declaraciones dejan claro que, aunque esté lejos de Ate, sigue muy pendiente de los movimientos sísmicos en el club de Odriozola.

Jorge Fossati está lejos de Universitario de Deportes. (Foto: X).

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