Alianza Lima vs San Martín: venta de entradas y precios para el ‘extra game’ por la final de la Liga Peruana de Vóley

¡Habrá definición! Tras un vibrante encuentro que se resolvió en cuatro sets, Alianza Lima derrotó a San Martín, igualó la serie y obligó a un ‘extra game’ para conocer al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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En la ida, el cuadro ‘santo’ logró imponerse con un contundente 3-0, pero el último fin de semana las ‘blanquiazules’ reaccionaron y ganaron 3-1 para estirar la final.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán nuevamente para definir cuál será el único con seis títulos en el campeonato nacional. En la siguiente nota podrás conocer cuándo se pondrán a la venta las entradas, sus precios y dónde adquirirlas.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ por la final?

Por medio de sus canales oficiales, la Liga Peruana de Vóley anunció que las entradas para el ‘extra game’ entre Alianza Lima y San Martín estarán disponibles desde este jueves 30 de abril a las 12:00 horas de Perú a través de la plataforma oficial de Joinnus.

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Precios de las entradas

Hay una buena noticia para los aficionados del vóley: los precios de las entradas se mantendrán igual que en fases anteriores. La más económica costará S/20, mientras que la más alta tendrá un valor de S/50.

General: S/20

S/20 Preferente Norte: S/30

S/30 Preferente Sur: S/30

S/30 Preferente Oriente: S/40

S/40 Preferente Occidente: S/50

¿Cuándo es el ‘extra game’ por la final de la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro definitivo entre Alianza Lima y San Martín por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se disputará este domingo 3 de mayo desde las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador.

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DATOS CLAVES

Las entradas para el extra game estarán disponibles desde el jueves 30 de abril vía Joinnus.

Alianza Lima y San Martín definirán al campeón el domingo 3 de mayo a las 17:00.

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