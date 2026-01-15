Histórico club de la Liga 1 corre peligro de quedar fuera del torneo tras perder su licencia

Un hecho inesperado sacude a la Liga 1 2026 a pocos días de su arranque. Un club campeón, que ya se encontraba listo para debutar en el Torneo Apertura, fue notificado con una drástica decisión por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Publicidad

Publicidad

A través de una resolución oficial, el organismo determinó retirarle la licencia a un histórico equipo que había generado gran expectativa entre sus hinchas para esta temporada. Ante este escenario, vuelve a surgir la incertidumbre sobre si el campeonato peruano se disputará nuevamente con una cantidad impar de equipos.

Comisión de Licencias suspendió a la licencia de histórico club

Se trata de Sport Boys. Aunque contaba con todos los requisitos cumplidos para el inicio de la Liga 1 2026 y había recibido previamente la aprobación correspondiente para competir esta temporada, en las últimas horas se hizo pública la decisión de revocar su licencia, lo que le impediría disputar el Apertura.

“Gerencia de Licencias se pronuncia en el marco del procedimiento de fiscalización iniciado en contra del Club Sport Boys Association por la presunta comisión de infracción […] Ha incurrido en infracción al artículo 86 del Reglamento de Licencia, conforme a los fundamentos expuestos en el presente acto resolutivo. Imponer al Club Sport Boys Association, la SANCIÓN DE SUPENSIÓN DE LICENCIA“, se puede leer en la resolución.

Publicidad

Publicidad

Ante este escenario, la dirigencia del club ‘chalaco’ está obligada a adoptar decisiones firmes para subsanar las observaciones señaladas por el ente en mención. La situación ha generado un clima de incertidumbre en el club, que alcanza a futbolistas, cuerpo técnico y a la hinchada, conscientes de que el objetivo es no comprometer la temporada ni afrontar el 2026 en condiciones desfavorables.

Sport Boys se pronunció tras sanción

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, Sport Boys aseguró que trabajará para levantar todas las observaciones y así recuperar la licencia que le permita competir en el campeonato nacional.

Publicidad

Publicidad

Además, la institución ‘rosada’ envió un mensaje de calma a su hinchada, a pocos días del inicio de una nueva temporada en la que aspiran a mejorar sus resultados.

“Esta administración, teniendo planificada esta eventual contingencia, ha tomado la decisión de asumir los compromisos previamente citados y, con ello, asegurar la participación del Club en el torneo Liga 1 Te Apuesto 2026. Seguimos trabajando para construir la nueva historia del Club Sport Boys Assn., bajo tres pilares fundamentales: lealtad, confianza y compromiso con nuestro club”, señalaron.

Publicidad

Publicidad

¿Podría no debutar en el Torneo Apertura?

Si la sanción sobre su licencia para competir en la Liga 1 2026 se mantiene, Sport Boys quedaría imposibilitado de disputar la primera fecha del Torneo Apertura, en la que debía enfrentar a Los Chankas.

Dicho encuentro estaba pactado para el sábado 31 de enero, a las 13:00 horas de Perú, en las instalaciones del estadio Miguel Grau del Callao.

DATOS CLAVES

La Comisión de Licencias de la FPF suspendió la licencia del club Sport Boys.

Publicidad

Publicidad

El equipo Sport Boys fue sancionado por infringir el artículo 86 del Reglamento de Licencia.