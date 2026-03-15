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Fútbol internacional

Bolivia vs. Trinidad y Tobago EN VIVO Y GRATIS Amistoso Internacional Vía Unitel y Fútbol Libre: previa

Bolivia y Trinidad y Tobago se enfrentan el día de hoy en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Los convocados de Trinidad y Tobago!

Dwight Yorke contará con los siguientes jugadores para visitar el día de hoy a Bolivia en un amistoso internacional.

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¡Alineación titular de Bolivia!

Óscar Villegas preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Trinidad y Tobago: Guillermo Viscarra, Marcelo Torres, Luis Haquín, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel; Fernando Nava, Robson Tome de Araujo, Ervin Vaca, Lucas Macazaga, Juan Godoy y Carlos Melgar.

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¡Los convocados de Bolivia!

El profesor Óscar Villegas dispondrá de los siguientes jugadores para el amistoso internacional de hoy ante Trinidad y Tobago. Además, estos mismos protagonistas disputarán el repechaje rumbo al Mundial 2026.

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¡Vestuario listo de Bolivia!

La Selección de Bolivia utilizará su clásica indumentaria, aunque esta versión implica ser un color verde mucho más oscuro de lo habitual.

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¡Bienvenidos a la cobertura del amistoso Bolivia vs. Trinidad y Tobago!

Bolivia y Trinidad y Tobago se enfrentan el día de hoy en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Sigue el minuto a minuto del partido.

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Por Renato Pérez

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Bolivia vs. Trinidad y Tobago.
© La Verde.Bolivia vs. Trinidad y Tobago.

Bolivia se mide el día de hoy frente a Trinidad y Tobago en el marco de un amistoso internacional que se desarrollará en el Estadio Ramón Aguilera ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Con miras al repechaje rumbo al Mundial 2026, el equipo altiplánico liderado por Óscar Villegas quieren conseguir un triunfo para despedirse de la mejor manera de su hinchas, así que a continuación tendrás todas las incidencias de este gran encuentro.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?

  • 14:00 | México (CDMX)
  • 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?

  • Unitel 
  • Futbol Canal
  • Tuves 
Renato Pérez
Renato Pérez
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