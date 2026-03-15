Bolivia vs. Trinidad y Tobago EN VIVO Y GRATIS Amistoso Internacional Vía Unitel y Fútbol Libre: previa

Bolivia y Trinidad y Tobago se enfrentan el día de hoy en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Sigue el minuto a minuto del partido.

El profesor Óscar Villegas dispondrá de los siguientes jugadores para el amistoso internacional de hoy ante Trinidad y Tobago. Además, estos mismos protagonistas disputarán el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Bolivia se mide el día de hoy frente a Trinidad y Tobago en el marco de un amistoso internacional que se desarrollará en el Estadio Ramón Aguilera ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Con miras al repechaje rumbo al Mundial 2026, el equipo altiplánico liderado por Óscar Villegas quieren conseguir un triunfo para despedirse de la mejor manera de su hinchas, así que a continuación tendrás todas las incidencias de este gran encuentro.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?

14:00 | México (CDMX)

15:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Bolivia vs. Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra?