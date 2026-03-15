¿Renunció a Sporting Cristal? Paulo Autuori rompió su silencio tras rumores de salida y contó su verdad

Paulo Autuori, director técnico de Sporting Cristal, aclaró si en algún momento presentó su renuncia ante la dirigencia del club después de haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar a Carabobo FC.

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¿Paulo Autuori renunció a Sporting Cristal?

En la antesala del duelo frente a Sport Boys, el técnico brasileño fue consultado sobre los rumores que circulaban, ya que se comentaba que había presentado su renuncia luego de la victoria por penales frente a Carabobo en la Copa Libertadores.

“No (sobre su salida), pero en los días actuales la gente inventa lo que quiere y quizás lo que no es verdad pasa a serlo por la cantidad de repeticiones, más aún hoy en día. Pero buen trabajo a todos ustedes; vamos a hablar de lo que interesa, que es el partido”, expresó en diálogo con ‘L1 MAX’.

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Con esta declaración, Autuori dejó en claro que seguirá al mando del conjunto ‘rimense’, sin embargo, prefirió no entrar en detalles para evitar malentendidos.

Sporting Cristal goleó a Sport Boys

ver también Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal venció 3-0 a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el cuadro ‘celeste’ llegó a 11 puntos y sigue en la pelea en la tabla.

Maxloren Castro abrió el marcador en el primer tiempo tras una jugada revisada por posible fuera de juego. En la segunda mitad, Miguel Araujo amplió la ventaja con un remate rasante que pegó en el palo antes de entrar, e Irven Ávila selló la victoria con un cabezazo.

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Sport Boys también generó peligro, con un disparo de Juan David Torres al travesaño y un gol anulado por posición adelantada, pero no logró descontar.

DATOS CLAVES

Paulo Autuori desmintió su renuncia a Sporting Cristal tras clasificar en la Copa Libertadores 2026.

El cuadro celeste goleó 3-0 a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo por el Apertura.

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