Paolo Guerrero mostró su enojo por el golazo que le anularon en el primer tiempo del partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 2026. A su salida del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, habló con la prensa y cuestionó el arbitraje de Daniel Ureta, quien anuló el tanto por una presunta falta sobre Orlando Núñez.

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Al minuto 15 de partido, Paolo Guerrero venció a Patrick Zubczuk con un remate desde detrás de mitad de cancha, lo que hubiera sido el 1-0 del conjunto blanquiazul. Sin embargo, el árbitro Daniel Ureta cobró una falta previa del ‘Depredador’ sobre Núñez. Por supuesto, esto desató los reclamos de los jugadores, inclusive del propio atacante. No hubo intervención del VAR en la acción.

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Tras el partido, luego del 1-1 entre el ‘Garci’ y los ‘Íntimos’, Paolo Guerrero fue consultado sobre esa jugada. Lejos de conformarse con la decisión de Ureta, cuestionó su decisión, al tiempo que explicó la jugada al detalle. Según él, el jugador de Garcilaso se resbaló y no fue infracción.

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“El jugador adversario se resbala y no le hago falta. Si eso es falta, imagínense cuántas faltas no se cobran. Inclusive a mí me jalaron, pero no hay problema, yo sigo jugando. A mí, por ejemplo, en el primer tiempo había una jugada en la que yo tenía la pelota y el jugador se me trepa encima y no le reclamé al árbitro“, aseguró el experimentado delantero.

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El golazo de Paolo Guerrero pudo haber cambiado tranquilamente el trámite del partido. Al final, todo terminó en un empate por 1-1, a pesar de que Deportivo Garcilaso jugó gran parte del partido con diez futbolistas por la expulsión de Erick Canales.

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ver también Paolo Guerrero anotó un golazo ante Garcilaso, pero por polémica decisión lo anularon

Resumen de Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá toda una semana completa para trabajar su próximo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Será el próximo sábado 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva ante Juan Pablo II College.

Datos claves

Paolo Guerrero marcó al minuto 15 pero su gol fue anulado ante Deportivo Garcilaso.

marcó al minuto 15 pero su gol fue anulado ante Deportivo Garcilaso. Daniel Ureta invalidó la anotación por falta sobre Orlando Núñez sin usar el VAR.

invalidó la anotación por falta sobre Orlando Núñez sin usar el VAR. 1-1 fue el resultado final del partido por la fecha 7 del Apertura 2026.

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