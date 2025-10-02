Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Melgar 0-0 Cienciano por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

'Rojinegros' y 'Cusqueños' se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

45' ¡Se jugarán 2 minutos más en Arequipa!

El duelo entre Melgar vs. Cienciano se alargará hasta los 47'. 

42' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Melgar y Cienciano igualan 0-0 hasta ahora en el tramo final de la primera mitad en Arequipa.

39' ¡Disparo peligroso de Hohberg!

En tiro libre directo, el atacante de Cienciano soltó un gran remate y Cáceda respondió muy bien.

36' ¡Se la perdió Cienciano!

Tras un pase de Da Silva, fue Hohberg quien no pudo definir con claridad sobre el arco de Melgar gracias a un estupendo cruce de Orzán.

33' ¡Aproximación de Cienciano!

Garcés intentó un cabezazo en el área de Melgar, pero lo hizo muy débil y no ocasionó ningún peligro.

26' ¡Llegada de Melgar!

Entre Guzmán y Quagliata generaron peligro en área de Cienciano, aunque el arquero Barrios fue quien se quedó finalmente con el balón.

20' ¡Remate de Garcés!

El atacante de Cienciano intentó un disparo desde larga distancia, pero el balón se fue muy desviado del arco de Cáceda.

12' ¡Partido trabado!

Todavía no hay emociones en ninguna de las áreas y por el momento se juega más en el mediocampo.

8' ¡Tarjeta amarilla para Da Silva!

El atacante de Cienciano fue amonestado por una dura entrada en contra de Lazo.

4' ¡Momentos de estudio!

Tanto Melgar como Cienciano aún no logran imponerse en la cancha y buscan encontrar salidas rápida hacia áreas rivales.

1' ¡Empezó el partido!

FBC Melgar y Cienciano ya disputan los primeros 45 minutos del Clásico del Sur en Arequipa.

Image

¡A minutos del inicio del partido!

FBC Melgar y Cienciano ultiman detalles para salir a la cancha del Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

¡Calentamiento de Cienciano!

El plantel imperial terminó con sus trabajos precompetitivos y ahora se alista para el inicio del partido ante Melgar.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Cienciano!

Carlos Desio presente el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Melgar: Barrios; Valoyes, Amondarain, Torrejón, Galeano; Aguirre, Neira, González; Hohberg, Da Silva y Garcés.

Image

¡Alineación titular de Melgar!

Juan Reynoso alista el siguiente equipo titular para recibir a Cienciano en Arequipa: Cáceda; Lazo, Barrios, Denemoustier, González; Orzán, Tandazo, D'Arrigo, Guzmán; Quagliata y Cuesta.

Image
¡Así fue la llegada de Cienciano al estadio!

La delegación imperial ya dijo presente en el Estadio Monumental de la UNSA para enfrentar a Melgar.

Image
Image
Image

¡Así luce el estadio!

El Estadio de la UNSA de Arequipa se alista para el Clásico del Sur de esta noche. 

Image
Image

¡Así fue el banderazo de los hinchas de Melgar!

En horas de la noche de ayer, la afición arequipeña mostró su apoyo incondicional al equipo para el duelo frente a Cienciano.

¡Los convocados de Cienciano!

A continuación, conoce a los jugadores imperiales que estarán disponibles para visitar esta noche a Melgar.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Melgar vs. Cienciano!

FBC Melgar y Cienciano se enfrentan esta noche en Arequipa en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Por Renato Pérez

Melgar vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025.
© Cienciano.Melgar vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025.

FBC Melgar y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El clásico del sur espera por una nueva edición y en la previa cualquiera podría decir que es un duelo bastante parejo por el presente de ambos equipos, así que se espera un trámite plagado de diversas emociones de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en la ciudad de Arequipa, FBC Melgar viene de igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos, vencer 6-1 a Los Chankas y empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso jugando en Cusco. Por otro lado, Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima, perdió 5-2 ante Sport Huancayo en condición de visita y empató 2-2 contra Sport Boys del Callao.

Hora y canal del Melgar vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025

El partido entre FBC Melgar vs. Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy jueves 2 de octubre a las 19:30 hora local en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación seguirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Melgar vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025!

Renato Pérez
Renato Pérez
