EN VIVO Y GRATIS Melgar 0-0 Cienciano por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

FBC Melgar y Cienciano se enfrentan esta noche en Arequipa en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

En horas de la noche de ayer, la afición arequipeña mostró su apoyo incondicional al equipo para el duelo frente a Cienciano.

El Estadio de la UNSA de Arequipa se alista para el Clásico del Sur de esta noche.

El plantel imperial terminó con sus trabajos precompetitivos y ahora se alista para el inicio del partido ante Melgar.

Todavía no hay emociones en ninguna de las áreas y por el momento se juega más en el mediocampo.

El atacante de Cienciano intentó un disparo desde larga distancia, pero el balón se fue muy desviado del arco de Cáceda.

Entre Guzmán y Quagliata generaron peligro en área de Cienciano, aunque el arquero Barrios fue quien se quedó finalmente con el balón.

Garcés intentó un cabezazo en el área de Melgar, pero lo hizo muy débil y no ocasionó ningún peligro.

Tras un pase de Da Silva, fue Hohberg quien no pudo definir con claridad sobre el arco de Melgar gracias a un estupendo cruce de Orzán.

FBC Melgar y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El clásico del sur espera por una nueva edición y en la previa cualquiera podría decir que es un duelo bastante parejo por el presente de ambos equipos, así que se espera un trámite plagado de diversas emociones de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en la ciudad de Arequipa, FBC Melgar viene de igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos, vencer 6-1 a Los Chankas y empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso jugando en Cusco. Por otro lado, Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima, perdió 5-2 ante Sport Huancayo en condición de visita y empató 2-2 contra Sport Boys del Callao.

Hora y canal del Melgar vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2025

El partido entre FBC Melgar vs. Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy jueves 2 de octubre a las 19:30 hora local en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación seguirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

