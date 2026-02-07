Kevin Ortega cobró polémico penal y Facundo Callejo la mandó a guardar ante Universitario

Cuando Universitario de Deportes tenía el partido ganado ante Cusco FC, la figura de Kevin Ortega apareció para cobrar un polémico penal. Algo que ha comenzado a ser la comidilla de todos los hinchas, así como también periodistas que se han sorprendido por la situación que se dio en el área ‘crema’ en los últimos minutos de la contienda.

Corrían los últimos minutos de la contienda y se dio una acción dentro del área que inmediatamente los jugadores locales pidieron como penal. Es así como se termina todo definiendo en el VAR, Kevin Ortega mira la jugada detenidamente en el que ve a Williams Riveros cometiendo una falta dentro del área. Algo que para muchos no existió.

Pero el juez principal, no dudó un solo momento y terminó cobrando la acción, aparte de eso le colocó tarjeta amarilla al defensor paraguayo. Generando un gran desconcierto y molestia por parte de los ‘cremas’ que no podían creer lo que el árbitro estaba cobrando.

Así fue el polémico penal que cobró Kevin Ortega:

Tras cobrar la falta, el que se paró frente al balón no podía ser otro que Facundo Callejo. El atacante argentino se le veía bastante calmado a pesar del minuto en el que se estaba cobrando esta acción. Después de escuchar el pitazo del árbitro, este corrió directo al balón para conseguir hacer un remate fuerte que no había forma que el golero Diego Romero pueda llegar a parar. Consiguiendo un empate que terminó siendo bastante polémico.

Así fue el gol de Facundo Callejo:

Los hinchas molestos por el penal dudoso

Por otro lado, los hinchas no dudaron en mostrar su malestar en las redes sociales. Dejando en claro que el árbitro lo que estaba buscando era terminar siendo protagonista del partido, pues esa acción era algo que no debió cobrarse. Considerándolo como un mal árbitro que no supo ni que estaba cobrando.

