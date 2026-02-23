Polémica por los micrófonos: Sporting Cristal dio su versión y Universitario reaccionó con tajante medida

Al margen de lo sucedido dentro del campo, otro tema que ha desatado controversia en las últimas horas es la decisión de Sporting Cristal de instalar micrófonos en las butacas del estadio Alberto Gallardo para el encuentro frente a Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Esta situación provocó que varios hinchas del cuadro ‘crema’ se pronuncien en redes sociales exigiendo una sanción para el elenco ‘rimense’, al considerar que dicha práctica fue antideportiva.

¿Por qué Sporting Cristal puso micrófonos?

El periodista deportivo Kevin Pacheco señaló que, según le informaron, Sporting Cristal instaló los micrófonos como parte de un protocolo destinado a detectar posibles actos de racismo o violencia.

“La información, según indican desde la dirigencia, es que tienen un protocolo para identificar situaciones de racismo. Cristal el año pasado fue sancionado por eso, y no solamente tiene micrófonos, sino también cámaras, y que por esa situación finalmente colocó los micrófonos ante una situación de racismo o violencia. Si no se lo comunicó a la ‘U’, está pronto a comunicarlo”, señaló en el programa ‘Al Límite’ de Liga 1 Max.

Publicidad

Publicidad

Universitario tomaría tajante medida

Ante este escenario, el periodista Gustavo Peralta reveló que en Universitario de Deportes consideran que la medida adoptada por Sporting Cristal fue antideportiva.

ver también ¿Castigo en Universitario? Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara pelearon con hinchas de Sporting Cristal

Por ello, la institución ‘merengue’ ya se habría comunicado con el oficial de seguridad para que coordine con la Policía y evaluar qué acciones pueden tomar frente a lo ocurrido.

“La ‘U’ considera que esto es un acto antideportivo e incluso el oficial de seguridad de Universitario ya está en contacto con la policía para ver que se puede hacer al respecto“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal ya ha puesto micrófonos anteriormente

Cabe resaltar que, Pacheco también dio a conocer que se comunicó con la dirigencia de Sporting Cristal y desde el club le aseguraron que este dispositivo también fue instalado en el coloso del Rímac en el partido que disputaron frente a Melgar.

“Tengo la información que Sporting Cristal, si ya no se comunicó, está por comunicarse con Universitario para decirle que estos micrófonos también los colocaron en el partido contra Melgar“, expresó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Sporting Cristal instaló micrófonos y cámaras en el Estadio Alberto Gallardo contra Universitario de Deportes.

La dirigencia celeste justificó la medida como un protocolo para detectar racismo o violencia.

Universitario calificó el acto como antideportivo y coordinó acciones legales con la Policía Nacional.

Publicidad