Cusco FC 0-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Cusco FC y Universitario se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto del partido.

80' ¡Minutos finales del partido!

El duelo entre Cusco FC y Universitario ingresa al tramo final en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cambios en Cusco FC: Salen Gamarra y Colitto- Ingresan Tévez y Soto.

Cambio en Universitario: Sale Ancajima - Ingresa Corzo.

78' ¡Remate de Manzaneda!

El atacante de Cusco FC probó desde larga distancia y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Romero, quien acompañó dicha acción con la mirada.

76' ¡Cambio en Universitario!

Salió Concha - Ingresó Fertoli.

73' ¡Aproximación de Cusco FC!

El equipo imperial es quien por ahora maneja el balón y Colman mandó un centro sobre el área de Universitario que no pudo ser aprovechado.

69' ¡Cambio en Universitario!

Sale Alzugaray - Ingresa Murrugarra.

66' ¡Cambios en Cusco FC!

Salen Diez y Silva - Ingresan Carabajal y Manzaneda.

65' ¡Se la perdió Valera!

El goleador de Universitario remató en un mano a mano con el arquero Díaz luego de una muy buena contra armada con velocidad y potencia.

61' ¡Romero salvó a Universitario!

Colman remató en área rival y el guardameta merengue apareció con grandeza para atajar una pelota muy peligrosa.

58' ¡Goooooooooooooooool de Universitario!

Álex Valera anotó el 0-1 del partido luego de un remate en área de Cusco FC al aprovechar un gran centro de José Carabalí, quien armó una estupenda pared en la previa con Jairo Concha.

56' ¡Otra llegada de Cusco FC!

Colitto mandó un buen centro vía tiro libre y Ampuero pudo conectar de cabeza en el área de Universitario, pero de manera increíble se la perdió.

53' ¡Llegada de Cusco FC!

Tras un centro de Ruidías al área de Universitario, apareció Ampuero para sorprender con un potente disparo que pasó muy cerca del arco defendido por Romero.

49' ¡Remate de Concha!

El volante de Universitario se animó desde larga distancia y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Díaz.

48' ¡Carabalí sentido!

El carrilero de Universitario quedó tendido en el campo de juego luego de un intenso choque con Ruidías.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Cusco FC y Universitario disputan la etapa final en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por ahora, el resultado está igualado 0-0.

Cambio en Universitario: Salió Santamaría (lesionado) - Ingresó Riveros.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Cusco FC y Universitario igualan sin goles al término de la etapa inicial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

Image
45'+1 ¡Muy cerca Cusco FC!

Luego de un buen centro de Colitto, apareció Callejo en área de Universitario y no pudo conectar el balón cuando prácticamente estaba en soledad al frente del arco de Romero.

45' ¡Se añaden 2 minutos!

El primer tiempo entre Cusco FC y Universitario se jugará hasta los 47'.

40' ¡Estuvo cerca Cusco FC!

Tras un gran pase de Fuentes, fue Callejo quien llegó con peligro sobre el área de Universitario y apareció la figura de Romero para achicar muy bien.

38' ¡Tarjeta amarilla para Fara!

El defensor de Universitario fue amonestado por una dura falta en el mediocampo en contra de Colitto.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Cusco FC y Universitario igualan sin goles en el tramo final de la etapa inicial.

¡Nuevo intento de Universitario!

Volvió a aparecer Ancajima por el carril derecho para mandar un centro sobre el área de Cusco FC, pero no lo hizo con precisión y el balón se fue de la cancha.

26' ¡Disparo de Diez!

El volante de Cusco FC probó desde fuera del área y el balón se fue muy por encima del arco defendido por Romero.

22' ¡Intento de Cusco FC!

Apareció Colman para mandar un centro peligroso sobre el área de Universitario y tras un despeje casi complican al arquero Romero.

15' ¡Se la perdió Universitario!

Tras una gran pase en profundidad por parte de Concha, fue Valera quien remató y no pudo encajar el balón en el arco defendido por Díaz. Pasó muy cerca.

12' ¡Aproximación de Universitario!

Ancajima se sumó a campo de Cusco FC y mandó un centro sobre el área, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

7' ¡Intento de Universitario!

Valera se fue en soledad sobre el área de Cusco FC, pero apareció Fuentes para ganarle el uno a uno y recuperar el balón evitando un peligro de por medio.

3' ¡Arranque de estudio!

Tanto Cusco FC como Universitario buscan plantarse bien en el campo de juego, así que por ahora no hay asociaciones cerca a las áreas rivales.

1' ¡Empezó el partido!

Cusco FC y Universitario disputan el primer tiempo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Cusco FC y Universitario pisan el gramado de juego del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se viene el arranque del encuentro.

¡A minutos del inicio del partido!

Los jugadores de Cusco FC y Universitario regresan a los vestuarios y ahora ultimarán detalles para el pitazo inicial del árbitro.

¡Calentamiento de los equipos!

Universitario y Cusco FC realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Image
Image

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Universitario: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

¡Las ausencias en Universitario!

Conoce a detalle quiénes son los jugadores de la 'U' que no podrán estar presentes en el duelo de esta noche ante Cusco FC.

¡Llegada de Universitario!

La delegación merengue ya se encuentra en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega pensando en el duelo ante Cusco FC.

Image
Image

¡Alineación titular de Universitario!

Javier Rabanal preparó el siguiente equipo titular para visitar a Cusco FC: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga; Jesús Castillo, Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Image
¡Banderazo merengue!

Los hinchas de Universitario se hicieron presente en el hotel de concentración del club para demostrar el apoyo incondicional hacia sus jugadores.

Image
Image

¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal dispondrá de los siguientes jugadores el día de hoy frente a Cusco FC.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Cusco FC vs. Universitario!

Cusco FC y Universitario se enfrentan en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue el minuto el minuto del partido.

Image

Por Renato Pérez

Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.
© Cusco FC.Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

Cusco FC y Universitario de Deportes se enfrentan esta noche por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será testigo de uno de los partidos más esperados del fin de semana, en donde por cierto no existe un enorme favoritismo de por medio. Los locales se hacen muy fuertes jugando en la ciudad imperial, mientras que el tricampeón quiere seguir haciendo historia.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
  • 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 2:00 | España

¿Dónde ver Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
renato pérez
Renato Pérez
