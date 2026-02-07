Cusco FC 0-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

21:40hs 80' ¡Minutos finales del partido!

El duelo entre Cusco FC y Universitario ingresa al tramo final en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cambios en Cusco FC: Salen Gamarra y Colitto- Ingresan Tévez y Soto.

Cambio en Universitario: Sale Ancajima - Ingresa Corzo.