Cusco FC 0-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Cusco FC y Universitario de Deportes se enfrentan esta noche por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será testigo de uno de los partidos más esperados del fin de semana, en donde por cierto no existe un enorme favoritismo de por medio. Los locales se hacen muy fuertes jugando en la ciudad imperial, mientras que el tricampeón quiere seguir haciendo historia.
¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- 19:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
- 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 2:00 | España
¿Dónde ver Cusco FC vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play