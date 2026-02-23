Rebagliati reveló lo que habría pasado para que Barcos no firme con Sporting Cristal: “Ahí levantó el teléfono…”

Uno de los jugadores que está en un tremendo momento en el fútbol peruano es Hernán Barcos. El delantero argentino es actualmente el goleador de la Liga 1, dejando en claro que a pesar de su edad, es un futbolista que tiene mucho que entregar al fútbol. Por eso, existe la duda de la razón por la que no llegó a un equipo más importante esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Diego Rebagliati dio a conocer un poco lo que él piensa que ocurrió para que no se le fiche en Sporting Cristal. Ya que claro, el atacante tranquilamente pudo ser una buena opción en el Rímac, pero hay algo que especula pudo pasar. Y se trata de una comunicación de los jugadores de la Selección Peruana habría sido un factor determinante.

“Creo que en Cristal influyó mucho que los jugadores de la selección se habla. El grupo que lo saca a Barcos de Alianza es el de la selección. Ahora tres de ellos ya no están. Hay un grupo de la selección que por ahí levantó el teléfono y le dijo a Yotún ‘guarda que si va a Cristal, por ahí te saca hasta la cinta'”, fue lo que dijo el comentarista en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Hernán Barcos enojado con el plantel de FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Publicidad

Publicidad

Esta si bien es una especulación, deja en claro la mala relación que tuvo Hernán Barcos con algunos jugadores de Alianza Lima. Los cuales, no estuvieron nada contentos con su forma de liderar al plantel, por esa razón fueron los que terminaron de sacarlo del club. No obstante, ahora varios de ellos ya no juegan en La Victoria por decisión del club.

¿Hernán Barcos la solución de Sporting Cristal?

Tranquilamente pudo haber sido una de las grandes soluciones a un problema importante que tiene el plantel de Sporting Cristal. El cual no tiene un 9 que marque la diferencia, esto es algo que le ha faltado al cuadro Rimense en los últimos años. Por lo que en este caso con el ‘Pirata’ pudieron tener un jugador de gran jerarquía para que pueda hacer los goles.

ver también Polémica por los micrófonos: Sporting Cristal dio su versión y Universitario reaccionó con tajante medida

Hoy en día a pesar de jugar en FC Cajamarca, que es un club que recién ha logrado ascender, el argentino suma un total de 6 goles. Esto lo pone como el máximo artillero del fútbol peruano. Algo que deja en claro que a pesar de los años, es alguien con una gran calidad como para poder seguir marcando la diferencia en la cancha.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos en FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Datos Claves