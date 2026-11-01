Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1: formaciones, cambios y bajas

Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1, se juega hoy. Conoce cómo estarán formando ambos conjuntos. Aquí las alineaciones confirmadas.

La previa del choque entre Universitario y el Atlético Grau, calienta motores en una jornada decisiva para las aspiraciones de ambos clubes en la Liga 1. Este encuentro promete paralizar a la afición del fútbol peruano con un duelo lleno de tensión y alto nivel táctico.

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Ambos estrategas han trabajado intensamente durante la semana para plasmar sobre el terreno de juego a sus mejores elementos disponibles. A continuación, repasamos al detalle los esquemas titulares, las principales ausencias y las alternativas estratégicas en el banquillo.

Hoy se juega el Universitario vs. Atlético Grau en Trujillo por Liga 1. (Foto: X).

Alineación confirmada de Universitario de Deportes

El conjunto merengue saldrá al campo de juego con su habitual esquema 3-5-2, apostando por la solidez defensiva y la profundidad por las bandas.

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Portero: Diego Romero.

Defensas: Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría.

Mediocampistas: Andy Polo (carrilero derecho), Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores y César Inga (carrilero izquierdo).

Delanteros: Alex Valera y Gianluca Lapadula.

El comando técnico busca garantizar el equilibrio en el mediocampo y mayor volumen defensivo, alimentando a una dupla de ataque experimentada en los metros finales.

Alineación confirmada de Atlético Grau

Por su parte, el cuadro albo buscará contrarrestar el dominio rival mediante un sistema táctico bien estructurado, priorizando el orden y las transiciones rápidas.

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Portero: Patricio Álvarez.

Defensas: Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia y Gabriel Alfaro.

Mediocampistas: Christian Vásquez, Rafael Guarderas, Freddy Oncoy y Pablo Lavandeira.

Delanteros: Aldair Vásquez y Adrián Fernández.

La presencia de Lavandeira en la gestación del juego será clave para conectar con la ofensiva y generar peligro en la portería crema.

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Bajas, sustituciones y variantes tácticas

Las alineaciones presentan novedades significativas debido a decisiones tácticas y molestias físicas de última hora.

Bajas y novedades en Universitario: El equipo presenta variantes en la zaga central, dejando en el banco a Matías Di Benedetto por precaución física. Además, se suman las ausencias de Juan Manuel Requena y Jordan Guivin por decisión del comando técnico.

Ausencias en Atlético Grau: La principal baja confirmada en el equipo piurano es el delantero Raúl Ruidíaz, quien quedó fuera de la convocatoria debido a molestias en la zona lumbar.

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Atlético Grau definirá posiciones determinantes en la recta final del torneo, convirtiendo cada duelo individual en un espectáculo imperdible.

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